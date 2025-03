Mali uniknúť prvé informácie o víťazke Ruže pre nevestu. Takýto zvrat v tejto šou ešte nebol, diváci budú v šoku

Ruža pre nevestu sa pomaly rozbieha a nielenže sa objavujú prvé taktiky, dochádza aj k hádkam a intrigám. Dievčatá si totiž vykrikujú, kto čo povedal a nemajú problém takýto konflikt riešiť priamo pred Rasťom. Ten sa rozhodol nevziať do úvahy to, čo si vypočul pri rozdávaní ruží, no zdá sa, že niektorými ružičkami otriasla jeho reakcia na drámu vo vile.

Už po odvysielaní dvoch epizód mali diváci svoju favoritku. Stala sa ňou Kristína, o ktorej písali, ako sme vás informovali v článku, že sa k Rasťovi hodí najviac, a že k sebe pasujú, keďže je to veľmi milé dievča. Túto mienku však stihli zmeniť po tom, ako Kristína hodnotila jedlo v poslednej odvysielanej epizóde.

Zmenili na ňu názor

Kristína dostala za úlohu ochutnať a zhodnotiť jedlá, ktoré pripravili ostatné dievčatá. Nedá sa však povedať, že by jej chutili a už po prvom súste bolo jasné, že si nebude dávať servítku pred ústa pri ich hodnotení. Dievčatá z nej boli v šoku a nielen pre to, že používala slová ako „fuj“ alebo „čistý grc“. Až do tohto momentu si totiž mysleli, že je tiché, nežné žieňa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Rovnaký šok zažili aj diváčky. „Vyfarbila sa pekne. Robí sa dôležitou, lebo si myslí, že je Rasťova top favoritka, lebo s ním bola na prvom rande. Katastrofa,“ znel napríklad jeden z komentárov. Ďalšia diváčka zas písala: „Kristína mi začína riadne liezť na nervy, upišťaná, uverila si veľmi, trošku viac pokory by jej neuškodilo.“

Diváčky, ktoré Kristína ako favoritka sklamala, však nemusia zúfať. Podľa prvých uniknutých informácií to totiž nie je ona, ktorá vyhrá nielen celú Ružu pre nevestu, ale aj Rasťove srdce.

Vraj sa chystá obrovský zvrat