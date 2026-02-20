Žene niekto mačetou odsekol hlavu: Polícia hlási pokrok v otrasnom prípade, majú podozrivého

Talianska polícia identifikovala podozrivého z brutálneho zabitia ženy, ktorej telo bez hlavy našli tento týždeň na opustenom mieste pri Florencii. Obeťou bola podľa miestnych médií 44-ročná bezdomovkyňa z Nemecka.
Telo ženy objavili v stredu v Scandicci, na predmestí toskánskej metropoly, po tom, ako naň upozornil iný človek bez domova. Polícia uviedla, že na mieste činu zaistila viacero dôkazov vrátane mačety a noža so stopami krvi. „Muž, ktorý je už známy orgánom činným v trestnom konaní a je momentálne hospitalizovaný pod dohľadom, je vážne podozrivý z tohto brutálneho zločinu,“ uviedla polícia vo vyhlásení.
Mal krv na oblečení
Podľa vyšetrovateľov bol podozrivý krátko pred nájdením tela videný s „viacerými stopami krvi“ na oblečení. Miestne médiá informovali, že obeťou bola Nemka, ktorú poznali charitatívne organizácie pomáhajúce bezdomovcom. Často sa pohybovala medzi nocľahárňami a výdajňami jedla.
Denník La Nazione uviedol, že podozrivým je mladý muž zo severnej Afriky, ktorý má psychické problémy. Podľa týchto informácií mali obaja spolu tráviť čas a žili v provizórnom prístrešku v oblasti. Polícia pokračuje vo vyšetrovaní okolností prípadu, ktorý otriasol miestnou komunitou.
