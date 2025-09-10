Žena zhodila susedke plot: Teraz musí predať dom za 694 077 € kvôli 30-centimetrovému pásu pôdy

76-ročná Jenny Fieldová sa päť rokov súdila o 30-centimetrový pás pôdy. Teraz má prísť o domov, a to len preto, že odmietla rešpektovať rozhodnutie súdu.
Susedský konflikt medzi dôchodkyňou a jej 64-ročnou susedou Pauline Clarkovou začal v roku 2020 úplne nevinne. Clarková investovala do výmeny starého plota, ktorý oddeľoval ich pozemky. Fieldová však tvrdila, že nový plot zasahuje na jej parcelu, a preto ho zničila.
Clarková sa obrátila na súd, ktorý v roku 2022 rozhodol, že Fieldová spôsobila škodu a musí ju nahradiť. Podľa verdiktu mala zaplatiť 14-tisíc libier (približne 16 180 eur). O prípade informoval The Sun.
Clarková peniaze nevidela
Fieldová túto sumu odmietla uhradiť. Namiesto toho sa odvolávala a súd mala začať doslova „bombardovať papiermi“.
Rozhodnutie označovala za smiešne a v istom momente dokonca požadovala odškodné 500-tisíc libier (578-tisíc eur). Jej žiadosť o žalobu v hodnote pol milióna bola zamietnutá ako „absolútne bezdôvodná“.
Odmietanie platiť spôsobilo, že pôvodný dlh sa postupne vyšplhal. Spolu s úrokmi a so súdnymi trovami dnes Fieldová dlhuje 113 126 libier (130 863 eur).
Sudca Ross Fentem upozornil, že ak sumu neuhradí do troch mesiacov, bude musieť predať svoj bungalov v hodnote približne 600-tisíc libier (694 077 eur). Niektoré zdroje hovoria o nižšej sume a spomínajú, že jej nehnuteľnosť má hodnotu do 500-tisíc eur.
Dodal, že príkaz na predaj je „poslednou možnosťou a drakonickým riešením“, keďže situácia sa už inak vyriešiť nedá.
🗣️ Neighbours have accumulated more than £100,000 in legal bills in a five-year row over a wooden fence
Read more 👇https://t.co/C1RR3GB5Ap
— The Telegraph (@Telegraph) September 9, 2025
Rozvedená žena na súde vyhlásila: „(Pozemok) predám, pretože musím a už ma nebaví tu bývať. Ale ponúknem jej platbu – jednu libru týždenne.“
Čo treba robiť, ak by sa vám niečo podobné stalo na Slovensku?
Ak sa stane, že sused postaví plot na vašom pozemku na Slovensku, rozhodne ho sami neodstraňujte.
Podľa odporúčania JUDr. Michala Rampáška by to bol zásah do vlastníckych práv a mohli by ste sa vystaviť povinnosti nahradiť škodu. Tvrdohlavého suseda, ktorý je v nepráve a odmieta spolupracovať, takýmto spôsobom teda svojpomocne neriešte – obráťte sa na súd.
„Pokiaľ by ste sa nedohodli, budete musieť podať žalobu o vypratanie pozemku na súd, ktorý v konaní ustanoví znalca, aby určil hranicu medzi pozemkami,“ dopĺňa advokát.
Aj na Slovensku existuje právny mechanizmus, ktorý môže viesť k nútenému predaju nehnuteľnosti. Týka sa aj prípadov, ak vlastník vážne, dlhodobo a bezprostredne zasahuje do práv susedov – napríklad neustálym hlukom, zápachom či iným obťažovaním. Ide však o krajný krok. K žalobe sa odporúča pristúpiť až vtedy, keď všetky iné pokusy o nápravu zlyhajú a o nútený predaj žiadať len ako úplne poslednú možnosť.
