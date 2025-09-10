Žena zhodila susedke plot: Teraz musí predať dom za 694 077 € kvôli 30-centimetrovému pásu pôdy

Ilustračná foto: reprofoto, Google Maps

Michaela Olexová
Tvrdohlavosť sa nie vždy vypláca.

76-ročná Jenny Fieldová sa päť rokov súdila o 30-centimetrový pás pôdy. Teraz má prísť o domov, a to len preto, že odmietla rešpektovať rozhodnutie súdu.

Susedský konflikt medzi dôchodkyňou a jej 64-ročnou susedou Pauline Clarkovou začal v roku 2020 úplne nevinne. Clarková investovala do výmeny starého plota, ktorý oddeľoval ich pozemky. Fieldová však tvrdila, že nový plot zasahuje na jej parcelu, a preto ho zničila.

Clarková sa obrátila na súd, ktorý v roku 2022 rozhodol, že Fieldová spôsobila škodu a musí ju nahradiť. Podľa verdiktu mala zaplatiť 14-tisíc libier (približne 16 180 eur). O prípade informoval The Sun.

Clarková peniaze nevidela

Fieldová túto sumu odmietla uhradiť. Namiesto toho sa odvolávala a súd mala začať doslova „bombardovať papiermi“.

Rozhodnutie označovala za smiešne a v istom momente dokonca požadovala odškodné 500-tisíc libier (578-tisíc eur). Jej žiadosť o žalobu v hodnote pol milióna bola zamietnutá ako „absolútne bezdôvodná“.

Odmietanie platiť spôsobilo, že pôvodný dlh sa postupne vyšplhal. Spolu s úrokmi a so súdnymi trovami dnes Fieldová dlhuje 113 126 libier (130 863 eur).

Sudca Ross Fentem upozornil, že ak sumu neuhradí do troch mesiacov, bude musieť predať svoj bungalov v hodnote približne 600-tisíc libier (694 077 eur). Niektoré zdroje hovoria o nižšej sume a spomínajú, že jej nehnuteľnosť má hodnotu do 500-tisíc eur.

Dodal, že príkaz na predaj je „poslednou možnosťou a drakonickým riešením“, keďže situácia sa už inak vyriešiť nedá.

Rozvedená žena na súde vyhlásila: „(Pozemok) predám, pretože musím a už ma nebaví tu bývať. Ale ponúknem jej platbu – jednu libru týždenne.“

Čo treba robiť, ak by sa vám niečo podobné stalo na Slovensku?

Ak sa stane, že sused postaví plot na vašom pozemku na Slovensku, rozhodne ho sami neodstraňujte.

Podľa odporúčania JUDr. Michala Rampáška by to bol zásah do vlastníckych práv a mohli by ste sa vystaviť povinnosti nahradiť škodu. Tvrdohlavého suseda, ktorý je v nepráve a odmieta spolupracovať, takýmto spôsobom teda svojpomocne neriešte – obráťte sa na súd.

„Pokiaľ by ste sa nedohodli, budete musieť podať žalobu o vypratanie pozemku na súd, ktorý v konaní ustanoví znalca, aby určil hranicu medzi pozemkami,“ dopĺňa advokát.

Aj na Slovensku existuje právny mechanizmus, ktorý môže viesť k nútenému predaju nehnuteľnosti. Týka sa aj prípadov, ak vlastník vážne, dlhodobo a bezprostredne zasahuje do práv susedov – napríklad neustálym hlukom, zápachom či iným obťažovaním. Ide však o krajný krok. K žalobe sa odporúča pristúpiť až vtedy, keď všetky iné pokusy o nápravu zlyhajú a o nútený predaj žiadať len ako úplne poslednú možnosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„Stiahlo mi žalúdok.“ Pár sa presťahoval do novostavby: Takýto odkaz našli na dverách len 8…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac