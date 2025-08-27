„Stiahlo mi žalúdok.“ Pár sa presťahoval do novostavby: Takýto odkaz našli na dverách len 8 hodín po vstupe do bytu

Byt, do ktorého sa pár presťahoval, bol ako splnený sen. Nový developerský projekt pri oceáne, moderný, blízko centra. Súčasťou bol bazén pod holým nebom, miesto vhodné pre psov, spoločný dvor s grilom a ohniskom – doslova ako z amerického sna. Frankie na sociálnej sieti Reddit opísal, že so sťahovaním začali popoludní, okolo druhej.
„O štvrtej sme vo výťahu stretli dvoch susedov. Obaja boli veľmi milí, privítali nás a popriali veľa šťastia,“ spomína nájomník pre portál Newsweek. Do bytu okolo 14:00 a 16:00 odniesli len drobnosti a neskôr matrac, ktorý vnášali okolo pol siedmej večer. Potom sa vybrali osláviť nový začiatok do mesta.
Keď sa však vrátili, čakalo ich na dverách nepríjemné prekvapenie – anonymný list.
„Je to váš prvý deň a už ste narušili život všetkých susedov,“ stálo v odkaze, ktorý bol celý napísaný veľkými písmenami. Bolo to len 8 hodín od momentu, ako dostali kľúče do ruky.
Stiahlo nám žalúdok, opisuje nájomník
„Vaše búchanie dverami, dupanie, kričanie a podobne nebude tolerované! Toto je strata, a to znamená pravidlá straty! Hluk nebude tolerovaný!“ Strata je pojem z amerického práva – parcelované spoločenstvo s viacerými spoluvlastníkmi, napríklad v bytovom dome.
List pokračoval výstrahou: „Ak to bude pokračovať, prídu varovania, pokuty a možno aj príkaz na vysťahovanie. Zaplatili sme veľké peniaze, aby sme nemuseli trpieť hlučných nájomníkov. Stačilo!“
Pár zostal ako obarený. Frankie si spomenul na staršiu ženu na balkóne, ktorá ich pozorovala. Možno práve ona bola autorkou listu. „Stiahlo mi žalúdok,“ priznal. „Obaja sme predtým žili v byte (ja som v jednom vyrastal) a vieme, aký rušivý vie byť hluk. Len predstava, že sme niekoho vytočili do takej miery, že napísal takýto nenávistný odkaz, ma úplne dorazila.“
Po druhom prečítaní im to dávalo ešte menší zmysel – sťahovanie síce zahŕňalo menší hluk, ale určite nebúchali, nekričali, ani nedupali. Pre istotu oslovili správcu aj prenajímateľa. Obaja ich uistili, že nič neporušili a že problém je na strane anonymného sťažovateľa, pričom list je na hranici obťažovania.
Odvtedy už ďalší list nedostali. Frankie priznal, že príspevok na Reddit napísal aj preto, aby získal nezávislý pohľad. Väčšina ľudí súhlasí s tým, že pár sa ničoho nedopustil a sú v práve. „Potreboval som sa uistiť, že nie som blázon. Že ten list je úplne mimo. Dúfam, že jeho autor dostane pomoc, ktorú potrebuje, pretože my sa nikam nechystáme,“ uzavrel.
