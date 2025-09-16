Žena vyberá od manžela mesačný poplatok aj 500 eur, ak neurobí tieto veci: Jeho reakcia vás šokuje

Od žehlenia cez učenie sa s deťmi až po výmenu posteľnej bielizne – ženy často odvedú podstatne viac práce v domácnosti než ich partneri, hoci obaja pracujú. Existuje však pár, ktorý sa rozhodol pre vlastné, veľmi netradičné riešenie.
32-ročná Američanka Jess Wrightová priznáva, že roky prežívala veľkú frustráciu. Ako píše Unilad, jej 33-ročný manžel, DJ, zabúdal upratovať a pravidelne nachádzala špinavé oblečenie pohodené po dome.
Neustále hádky o tom, prečo nechal poháre na stole alebo tričko na zemi, ju vyčerpávali. Keď do rodiny pribudli deti, bola rozhodnutá, že nechce tráviť večery večnými diskusiami o malichernostiach. Jedného dňa prišla za manželom s jasnou požiadavkou. Jeho reakcia bola spočiatku rozpačitá, no dnes obaja tvrdia, že práve tento nápad priniesol do ich domácnosti pokoj.
Domáca faktúra, ktorá sa môže vyšplhať až na vyše 500 €
Jess zaviedla systém domácich faktúr. Každý týždeň si s manželom rozdelia povinnosti a všetko si zapisujú do tabuľky. Ak DJ niečo nespraví, na konci mesiaca mu pribudne k faktúre konkrétna suma.
Výška sankcií závisí od závažnosti prehrešku – menšie priestupky, ako napríklad umývadlo postriekané zubnou pastou, vyjdú na päť dolárov (zhruba 4,20 eura). Zabudnúť vyprať stojí 10 až 20 dolárov (zhruba 8,50 – 17 eur). A zabudnúť na dôležitú úlohu, akou je výmena autosedačky či upratanie kúpeľne, môže manžela vyjsť na 25 až 50 dolárov (zhruba 21,20 – 42,30 eura) – a to v závislosti aj od jej aktuálnej nálady.
Mesačná faktúra sa tak pohybuje od 30 až do 600 dolárov (v prepočte približne 25 – 508 eur).
„Ak urobím niečo namiesto neho, som za to odmenená a odpadne pocit zášti,“ hovorí Jess. Peniaze si buď nechá pre seba, alebo ich odloží do spoločných úspor.
Samotný DJ tvrdí, že mu systém vyhovuje: „Chceli sme mať doma mier. Je to neortodoxné, ale funguje to. Žiadny krik – ak niečo nespravím, jednoducho zaplatím. A ako sa hovorí: šťastná manželka, šťastný život.“
Jess dodáva, že túto metódu zaviedla práve preto, že jej muž je síce poriadkumilovný, ale veľmi zábudlivý. Finančná motivácia sa ukázala ako jeho slabosť aj silná stránka zároveň. „Neustále hádky o tom istom ma oberali o energiu. Chcela som sa baviť o dôležitejších veciach ako o tom, kde zase nechal pohár,“ vysvetľuje.
V domácnosti vládne harmónia a obaja majú pocit, že našli kľúč k spravodlivejšiemu fungovaniu. A hoci by ich metódu mnoho z nás odmietlo, im samotným funguje – a to je asi to najdôležitejšie.
