Žena vyberá od manžela mesačný poplatok aj 500 eur, ak neurobí tieto veci: Jeho reakcia vás šokuje

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Aj dnes platí, že domáce práce sú vo väčšine domácností záležitosťou, ktorá pripadá na ženy.

Od žehlenia cez učenie sa s deťmi až po výmenu posteľnej bielizne – ženy často odvedú podstatne viac práce v domácnosti než ich partneri, hoci obaja pracujú. Existuje však pár, ktorý sa rozhodol pre vlastné, veľmi netradičné riešenie.

32-ročná Američanka Jess Wrightová priznáva, že roky prežívala veľkú frustráciu. Ako píše Unilad, jej 33-ročný manžel, DJ, zabúdal upratovať a pravidelne nachádzala špinavé oblečenie pohodené po dome.

Neustále hádky o tom, prečo nechal poháre na stole alebo tričko na zemi, ju vyčerpávali. Keď do rodiny pribudli deti, bola rozhodnutá, že nechce tráviť večery večnými diskusiami o malichernostiach. Jedného dňa prišla za manželom s jasnou požiadavkou. Jeho reakcia bola spočiatku rozpačitá, no dnes obaja tvrdia, že práve tento nápad priniesol do ich domácnosti pokoj.

Domáca faktúra, ktorá sa môže vyšplhať až na vyše 500 €

Jess zaviedla systém domácich faktúr. Každý týždeň si s manželom rozdelia povinnosti a všetko si zapisujú do tabuľky. Ak DJ niečo nespraví, na konci mesiaca mu pribudne k faktúre konkrétna suma.

Foto: Pexels

Výška sankcií závisí od závažnosti prehrešku – menšie priestupky, ako napríklad umývadlo postriekané zubnou pastou, vyjdú na päť dolárov (zhruba 4,20 eura). Zabudnúť vyprať stojí 10 až 20 dolárov (zhruba 8,50 – 17 eur). A zabudnúť na dôležitú úlohu, akou je výmena autosedačky či upratanie kúpeľne, môže manžela vyjsť na 25 až 50 dolárov (zhruba 21,20 – 42,30 eura) – a to v závislosti aj od jej aktuálnej nálady.

Mesačná faktúra sa tak pohybuje od 30 až do 600 dolárov (v prepočte približne 25 – 508 eur).

„Ak urobím niečo namiesto neho, som za to odmenená a odpadne pocit zášti,“ hovorí Jess. Peniaze si buď nechá pre seba, alebo ich odloží do spoločných úspor.

Samotný DJ tvrdí, že mu systém vyhovuje: „Chceli sme mať doma mier. Je to neortodoxné, ale funguje to. Žiadny krik – ak niečo nespravím, jednoducho zaplatím. A ako sa hovorí: šťastná manželka, šťastný život.“

Jess dodáva, že túto metódu zaviedla práve preto, že jej muž je síce poriadkumilovný, ale veľmi zábudlivý. Finančná motivácia sa ukázala ako jeho slabosť aj silná stránka zároveň. „Neustále hádky o tom istom ma oberali o energiu. Chcela som sa baviť o dôležitejších veciach ako o tom, kde zase nechal pohár,“ vysvetľuje.

V domácnosti vládne harmónia a obaja majú pocit, že našli kľúč k spravodlivejšiemu fungovaniu. A hoci by ich metódu mnoho z nás odmietlo, im samotným funguje – a to je asi to najdôležitejšie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zhodila som skoro 100 kg bez liekov a operácie: Môj najlepší tip na chudnutie stojí…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac