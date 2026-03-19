Žena si najskôr myslela, že je to mačka: V Hviezdoslavove bola akcia, pri ktorej chytali čosi úplne iné

Na dvore jedného z rodinných domov v obci Hviezdoslavov v okrese Dunajská Streda sa ocitla exotická mačkovitá šelma. Spozorovala ju majiteľka domu. O bezpečný odchyt šelmy nazývanej serval sa následne postarali pracovníci Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Informovali o tom na sociálnej sieti.
Obyvateľka rodinného domu najskôr spozorovala šelmu a potom aj usmrtenú sliepku. „Rýchlo kontaktovala odborníkov zo ŠOP SR, ktorí na miesto vyslali zásahový tím a príslušníkov polície,“ priblížila ŠOP s tým, že situácia si vyžadovala okamžitý zásah.
„Pracovníci ŠOP SR sa postarali o bezpečný odchyt divokej šelmy do prenosnej prepravky a úradní veterinárni lekári Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Dunajská Streda už vedeli, že majú dočinenia so servalom, exotickou mačkovitou šelmou,“ doplnili ochranári.
Podľa odborníkov išlo o nebezpečné zviera neznámeho pôvodu, ktoré uniklo z doposiaľ neidentifikovaného chovného priestoru. Navyše nebol známy ani jeho zdravotný stav. „Z tohto dôvodu RVPS v Dunajskej Strede okamžite nariadila opatrenie na jeho dočasné umiestnenie do ZOO Bojnice,“ ozrejmili s tým, že únik takéhoto druhu môže ohroziť nielen samotné zviera, ale aj ľudí a hospodárske zvieratá v okolí.
Nahlásiť chybu v článku