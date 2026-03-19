Žena si najskôr myslela, že je to mačka: V Hviezdoslavove bola akcia, pri ktorej chytali čosi úplne iné

Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Lucia Mužlová
TASR
Serval sa len tak premával po záhrade.

Na dvore jedného z rodinných domov v obci Hviezdoslavov v okrese Dunajská Streda sa ocitla exotická mačkovitá šelma. Spozorovala ju majiteľka domu. O bezpečný odchyt šelmy nazývanej serval sa následne postarali pracovníci Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Informovali o tom na sociálnej sieti.

Obyvateľka rodinného domu najskôr spozorovala šelmu a potom aj usmrtenú sliepku. „Rýchlo kontaktovala odborníkov zo ŠOP SR, ktorí na miesto vyslali zásahový tím a príslušníkov polície,“ priblížila ŠOP s tým, že situácia si vyžadovala okamžitý zásah.

„Pracovníci ŠOP SR sa postarali o bezpečný odchyt divokej šelmy do prenosnej prepravky a úradní veterinárni lekári Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Dunajská Streda už vedeli, že majú dočinenia so servalom, exotickou mačkovitou šelmou,“ doplnili ochranári.

Podľa odborníkov išlo o nebezpečné zviera neznámeho pôvodu, ktoré uniklo z doposiaľ neidentifikovaného chovného priestoru. Navyše nebol známy ani jeho zdravotný stav. „Z tohto dôvodu RVPS v Dunajskej Strede okamžite nariadila opatrenie na jeho dočasné umiestnenie do ZOO Bojnice,“ ozrejmili s tým, že únik takéhoto druhu môže ohroziť nielen samotné zviera, ale aj ľudí a hospodárske zvieratá v okolí.

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív…

Odporúčané články
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
Na nože
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky

