Filip je expert na financie: Investovanie by malo byť bežné ako hygiena, stačí aj 10 eur. Mať peniaze doma je riziko

Investovanie nie je len pre odborníkov či bohatých ľudí. Podľa odborníka na financie by malo byť samozrejmosťou života každého z nás rovnako, ako napríklad osobná hygiena. Finančný expert Filip Schlosser nám v rozhovore vysvetlil ako investovať, na čo si dať pozor, a prečo je dôležité začať čo najskôr. Tiež prezradil, do akých investícií sa oplatí vložiť peniaze v roku 2025, čo si myslí o novej kryptomene amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale aj to, do čoho investuje on sám.

„Na bežnom účte celkovo držím vždy len minimálnu sumu, ktorou si môžem kedykoľvek vykryť moje 3-mesačné nevyhnutné výdavky. Zvyšok príjmov nechávam pracovať,“ odhalil finančný odborník Filip Schlosser, ktorý na svojom instagramovom profile Financopedia vzdeláva ľudí v oblasti finančnej gramotnosti, ale tiež pomáha aj s investovaním, poistením a hypotékami.

Mali by sa podľa vás ľudia venovať investovaniu, ak áno, prečo?

Investovanie by malo byť pre mladých ľudí rovnako samozrejmé, ako napríklad osobná hygiena. V našich podmienkach to možno ešte znie ako utópia, ale vo vyspelom svete to naozaj takto funguje, deťom sa už odmalička vštepuje pozitívny vzťah k investovaniu. Investovanie je teda návyk, ktorý nám pomôže pripraviť sa na budúcnosť.

Aké odporúčania by ste dali ľuďom, ktorí chcú začať investovať svoje peniaze, rady pre úplných začiatočníkov? Ako začať, na čo si dať pozor, aké formy investícií odporúčate na začiatok, prípadne, ako sa v tejto oblasti vzdelávať?

V prvom rade treba začať čo najskôr a neodkladať rozhodovanie o investovaní na neurčito. Aj niektorí naši sledovatelia na Instagrame nezačínajú investovať ihneď po prečítaní prvého príspevku o investovaní, ale niekedy až po vyše roku.

V každom prípade je dobré investovať pravidelne, najlepšie každý mesiac, sumu, ktorá sa rovná zhruba 5 až 10 % čistého príjmu. V druhom rade je už na každom osobitne, či sa rovno obráti na odborníka, aby mu pomohol vybrať vhodnú formu investovania vzhľadom na jeho potreby a ciele, alebo sa do toho pustí sám na vlastnú päsť.

Pre začiatok odporúčame začať s jednoduchými podcastami alebo videami na YouTube. Začiatočník si tak spraví prehľad, a keď ho to bude baviť, odporúčam naštudovať si bližšie, ako konkrétne investovať a cez koho.

Ktoré platformy považujete za najlepšie pre ľudí, ktorí s investovaním ešte len začínajú?

Platforiem je viacero a využívajú ich najmä mladí ľudia. Rozhodovanie, kedy a do čoho investovať, je v prípade platforiem výlučne na samotnom investorovi. A tak často môže toto rozhodovanie negatívne ovplyvniť nedostatok skúseností a vedomostí.

Výsledkom je impulzívne, respektíve intuitívne investovanie, v ktorom prevládajú emócie namiesto racionálnych riešení.

