Železničná doprava sa dočká modernizácie: Štát vyčlenil stovky miliónov eur na prevádzku a rozvoj infraštruktúry

Ilustračná foto: TASR/Henrich Mišovič

Dana Kleinová
TASR
Stovky miliónov do koľajníc.

Ministerstvo dopravy (MD) SR poskytne Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení v roku 2026 vyše 20 miliónov eur. Vyplýva to z uzavretej čiastkovej zmluvy medzi MD a ŽSR k rámcovej zmluve o prevádzkovaní, rozvoji a modernizácii železničnej infraštruktúry na roky 2023 až 2032, zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.

Dotácie v celkovom objeme 476,5 milióna eur

Peniaze z rozpočtovej kapitoly MD sú určené na zabezpečenie financovania investičných akcií podľa harmonogramu prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry, ktoré budú ŽSR realizovať v rámci rozvoja a modernizácie majetku železníc. Podľa zmluvy majú ísť na úhradu výdavkov súvisiacich s projektami financovanými z prostriedkov Európskej únie a príslušného spolufinancovania, na realizáciu ktorých sa vzťahuje zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MD a ŽSR.

Ilustračná foto: TASR/Marko Erd

Na základe inej čiastkovej zmluvy na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2026, uzavretej vlani v decembri k tej istej rámcovej zmluve, má MD uhradiť ŽSR dotácie v celkovom objeme 476,5 milióna eur. Z toho na krytie ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpečením prevádzky železničnej infraštruktúry a servisných zariadení je určených vyše 454 miliónov eur. Na zabezpečenie kompenzácie finančných dosahov zo zníženia úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre pre železničných nákladných dopravcov má ísť zvyšných maximálne 22,5 milióna eur.

