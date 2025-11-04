Zelenskyj vyvrátil hoaxy z mesta Pokrovsk: Situácia je ťažká, no Rusi nedosiahli žiadny úspech. Ukrajinci zničili dôležitý radar

Vojna na Ukrajine
Dôležitá bitka o mesto Pokrovsk stále pokračuje, Ukrajina medzitým útočí na Krym. Do roku 2028 by chcela dokončiť prístupové rokovania do EÚ.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol v pondelok tvrdenia Ruska, podľa ktorých jednotky Moskvy postupujú vo viacerých úsekoch frontovej línie na východe Ukrajiny. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Podľa Zelenského ruské sily „v posledných dňoch nedosiahli žiadny úspech“ v obliehanom meste Pokrovsk.

Ukrajinský prezident podľa DPA síce pripustil, že situácia ukrajinských vojakov je „ťažká“, zároveň však povedal, že naďalej majú prevahu v neďalekom meste Dobropilľa. Zelenskyj okrem toho dodal, že momentálne zostáva situácia v mestách Lyman, Kramatorsk a Konsťantynivka nezmenená.

V meste Kupiansk zostáva podľa ukrajinského prezidenta len 60 ruských vojakov. Kupiansk sa nachádza v Charkovskej oblasti, a po začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022 bolo niekoľko mesiacov okupované Moskvou, odvtedy ho však znovu dobyla Ukrajina.

Všetko to vyčistíme,“ povedal Zelenskyj.

Bitka o Pokrovsk je kľúčová

Ruský prezident Vladimir Putin opakovane tvrdil, že ukrajinské sily boli v Pokrovsku a Kupiansku obkľúčené, pripomína nemecká agentúra. Kyjev tieto tvrdenia opakovane odmieta, ale pripúšťa, že situácia v Pokrovsku je zložitá.

Približne 30 percent bojov na fronte sa údajne odohráva v oblasti Pokrovska v Doneckej oblasti. Ukrajinskí vojaci sa pre miestne médiá vyjadrili, že neveria, že sa toto mesto podarí dlhodobo udržať, dodáva DPA.

Obrana Krymu dostala silný úder

Ukrajinská armáda v noci na nedeľu podnikla útoky na komponenty ruského systému protivzdušnej obrany na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, oznámilo to v pondelok ukrajinské obranné spravodajstvo.

Pri útoku na veliteľské stanovište práporu protilietadlového systému S-400 Triumf bol zničený ruský multifunkčný radar 92N6E a autonómne napájacie zariadenie veliteľského stanovišťa,“ uviedlo vojenské spravodajstvo. Kyjev dodal, že jeho špecializované sily úspešne zasiahli aj letiskový radar AORL-1AS a radar P-18 Terek patriaci ruskej armáde.

Vstup do EÚ bude ešte zložitý

Ukrajina preukazuje „pozoruhodné odhodlanie“ na vstup do Európskej Únie, je však potrebné, aby zvrátila nedávne negatívne trendy ohľadne boja proti korupcii a urýchlila reformy v oblasti právneho štátu.

Európska komisia (EK) to uviedla v návrhu textu, do ktorého v pondelok nahliadla agentúra Reuters, píše TASR. Ukrajina podala žiadosť o vstup do EÚ krátko po tom, čo ju vo februári 2022 vojensky napadlo Rusko.

Napriek výzvam, ktoré predstavuje vojna a blokovanie prechodu Kyjeva do ďalšej fázy rokovaní zo strany Maďarska, sa Ukrajina snaží dosiahnuť pokrok vo svojom úsilí. Text je súčasťou správy o rozširovaní Únie, ktorá by mala byť prijatá v utorok.

Uvádza sa v ňom, že „napriek veľmi zložitým okolnostiam, v ktorých sa krajina nachádza v dôsledku ruskej agresívnej vojny, Ukrajina naďalej preukazovala v uplynulom roku pozoruhodné odhodlanie pokračovať v procese pristúpenia k EÚ“, píše Reuters.

Pochvala za reformy, slabinou je súdnictvo

Európska komisia pochválila Ukrajinu za začatie reformných procesov, no zároveň zdôraznila, že Kyjev musí dosiahnuť väčší pokrok v oblasti nezávislosti súdnictva, boji proti organizovanému zločinu a pri rešpektovaní občianskej spoločnosti.

Na pristúpenie do Únie je potrebná jednomyseľná podpora všetkých členov. Hoci takmer všetky vlády EÚ verejne podporujú záujem Ukrajiny o vstup do EÚ, v blízkej budúcnosti neexistujú žiadne plány na jej prijatie, uvádza Reuters.

Rok 2028 sa podľa EK zdá byť nereálny

Ukrajinská vláda naznačila EÚ, že jej cieľom je dokončiť prístupové rokovania do konca roka 2028. EK uviedla, že to bude vyžadovať zintenzívnenie úsilia zo strany Kyjeva.

Komisia sa zaviazala podporiť tento ambiciózny cieľ, no domnieva sa, že na jeho dosiahnutie je potrebné zrýchliť prijímanie reforiem, najmä pokiaľ ide o základné princípy, konkrétne o právny štát,“ uviedla.

V návrhu správy Komisia zároveň odporučila lepšiu ochranu demokratických noriem v budúcich kolách rozširovania.

Aby sa zabezpečilo, že nové členské štáty budú chrániť a udržiavať svoje výsledky v oblasti právneho štátu, demokracie a základných práv aj naďalej, Komisia sa domnieva, že budúce prístupové zmluvy by mali obsahovať silnejšie záruky proti porušovaniu záväzkov prijatých počas prístupových rokovaní,“ zdôraznila.

