Zelenskyj varuje Ukrajincov: Dron zasiahol detské zdravotnícke zariadenie. Rusko v noci udrelo na Charkov aj Kyjev

Útok ruskej armády na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny si v noci na utorok vyžiadal životy dvoch ľudí a zranenia najmenej troch ďalších osôb, uviedol v utorok ráno regionálny guvernér Oleh Synehubov.
Primátor Charkova Ihor Terechov doplnil, že ruský diaľkovo riadený dron zasiahol detské zdravotnícke zariadenie, pričom vznikol požiar. Agentúra AFP doplnila, že Moskva v posledných mesiacoch každý deň vysiela na Ukrajinu roje dronov a rakiet, pričom cieli aj na energetickú infraštruktúru, čo spôsobuje výpadky elektriny a uprostred mrazivej zimy komplikuje už aj tak zložitú situáciu.
Útokom bolo vystavené aj hlavné mesto Kyjev. Vedúci vojenskej správy v Kyjeve Tymur Tkačenko oznámil, že ruská armáda útočí na Kyjev balistickými raketami. Primátor Vitalij Klyčko informoval o výbuchoch v meste a zásahu protivzdušnej obrany.
Zelenskyj varuje pred ďalším rozsiahlym útokom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer s odvolaním sa na tajné služby vyhlásil, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok na Ukrajinu. Dôjsť by k nemu mohlo už v najbližších dňoch a nasadené by doň mohli byť drony, ktorých cieľom by bolo vyradenie ukrajinskej protivzdušnej obrany, ako aj rakety.
Zelenskyj apeloval na Ukrajincov, aby v tejto situácii venovali pozornosť sirénam signalizujúcim letecký útok, informovala agentúra DPA. K podobnej situácii došlo aj minulý týždeň, keď Zelenskyj vo štvrtok varoval pred rozsiahlym nočným útokom ruských síl: o niekoľko hodín neskôr ruská armáda spustila prudký útok na západoukrajinskú Ľvovskú oblasť, pri ktorom podľa Moskvy použila aj novú strelu stredného doletu Orešnik.
Výpadky energií prinútili obyvateľov Kyjeva uvažovať o odchode
V hlavnom meste Kyjev tento útok spôsobil také vážne výpadky dodávok elektriny, vody a kúrenia, že primátor Vitalij Kličko odporučil obyvateľom, ktorí sa na vidieku majú kam uchýliť, aby mesto dočasne opustili. Zelenskyj v pondelok vo svojom večernom príhovore informoval aj o tom, že vníma pokrok v rokovaniach medzi ukrajinským vyjednávacím tímom a predstaviteľmi Spojených štátov.
Uviedol, že väčšina dokumentov je pripravená na podpis, ďalšie podrobnosti však neuviedol. Podľa britskej stanice BBC Zelenskyj v pondelok rokoval s ukrajinským tímom, ktorý so Spojenými štátmi finalizuje dokument o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Dokument má byť následne predložený na prezidentskú úroveň. „Musí to byť dokument historického významu a práve na túto úroveň sa text teraz dostáva,“ napísal Zelenskyj na Telegrame.
Rokovania so Spojenými štátmi a tlak na Rusko
Zelenskyj zároveň uviedol, že od Moskvy očakáva „jasnú spätnú väzbu“ v otázke ukončenia vojny, a vyzval na zvýšený tlak na Rusko, ak tak neurobí. Ako nasledovaniahodný príklad spomenul opatrenia voči tankerom tzv. tieňovej flotily, ako aj proti finančným schémam, ktoré podľa neho pomáhajú „marginálnym režimom v iných častiach sveta obchádzať uvalené sankcie“.
Podľa Zelenského by sa podobný prístup „mal uplatniť aj voči Rusku: ak si zvolí vojnu, reakciou sveta by malo byť maximálne obmedzenie ruských exportných príjmov“. Zelenskyj zároveň vyslovil presvedčenie, že pre Ukrajinu a jej povojnovú obnovu bude prínosné aj blížiace sa Svetové ekonomické fórum, ktoré sa tradične koná začiatkom roka vo švajčiarskom letovisku Davos.
