Zelenskyj tlačí na rýchle rokovanie s Trumpom: Hlási súlad v kľúčových bodoch, finálne rozhodnutie má padnúť medzi 4 očami

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Stretnutie, ktoré má určiť smer vojny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa chce s prezidentom USA Donaldom Trumpom stretnúť „čo najskôr“, aby finalizovali americko-ukrajinskú dohodu o podmienkach ukončenia vojny na Ukrajine. V rozhovore pre spravodajský web Axios to v utorok uviedol vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, informuje TASR.

„Dúfam, že návšteva prezidenta Zelenského (v USA) sa uskutoční čo najskôr, pretože pomôže prezidentovi Trumpovi pokračovať v jeho historickej misii ukončiť túto vojnu (na Ukrajine),“ dodal Jermak s tým, že návšteva by sa prípadne mohla konať v termíne okolo Dňa vďakyvzdania, ktorý sa v USA slávi 27. novembra.

Väčšina bodov už je podľa Jermaka pripravená

Podľa Jermaka sa Washington a Kyjev dohodli „na väčšine bodov“ plánu, ktorý bol oproti pôvodnému 28-bodovému americkému návrhu výrazne prepracovaný. Kľúčovú otázku územných ústupkov však musia prediskutovať priamo obaja prezidenti, dodal Jermak.

Revidovaný text mierového plánu obsahuje aj súbor amerických a európskych bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktoré sú teraz „právne záväzné“, ozrejmil Jermak, ktorý zaznamenal „pozitívnu reakciu“ Washingtonu na návrh ich zakotvenia vo formálnej zmluve.

Washington hlási významný pokrok

Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio predtým informoval, že v rokovaniach o mierovom pláne pre Ukrajinu sa dosiahol významný pokrok a že sa objavil nový, aktualizovaný a prepracovaný plán.

Foto: SITA/AP

Nádej na zorganizovanie návštevy ukrajinského prezidenta v Spojených štátoch v najskoršom vhodnom termíne v novembri vyjadril v príspevku na sociálnych sieťach aj tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.

Stretnutie sa pripravuje, dátum zatiaľ nie je

Nemenovaný americký predstaviteľ potvrdil diskusie o stretnutí Trumpa so Zelenským, ktoré by sa mohlo konať „tento alebo na budúci týždeň.“ Presný dátum ešte nebol stanovený. Trump má v utorok večer odcestovať z Washingtonu do svojej rezidencie v Mar-a-Lago na Floride, kde bude oslavovať Deň vďakyvzdania a zostane tam do nedele.

Varovanie pred neochotou Ruska pristúpiť na prímerie

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok varoval, že Rusko neprejavuje žiadne náznaky snáh o prímerie na Ukrajine a vyzval na pokračovanie v tlaku na Moskvu, aby rokovala o návrhu amerického mierového plánu, ktorý bol zmenený a doplnený po rozhovoroch medzi Američanmi, Ukrajincami a Európanmi v Ženeve minulý víkend. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Foto: SITA/AP

Macron to uviedol na stretnutí s novinármi po videokonferencii zástupcov koalície štátov ochotných podporovať Ukrajinu a poskytnúť jej bezpečnostné záruky. Do videohovoru sa zapojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.

Francúzsky prezident poukázal na to, že „zatiaľ čo Rusko opäť predstieralo, že je pripravené na mier, posledné hodiny boli poznačené novými útokmi na civilnú infraštruktúru, najmä energetickú, a na ukrajinských civilistov.“ „Realita v teréne je úplne opačná ako ochota k mieru,“ upozornil.

Zmrazené aktíva ako nástroj tlaku

Ako informoval, rozhodnutie o zmrazených ruských aktívach, ktoré sú zdrojom politických a právnych sporov v Európe, snažiacej sa získať financie pre Ukrajinu, bude „finalizované v najbližších dňoch“.

Tieto zmrazené aktíva sú podľa Macrona mimoriadne dôležité a sú aj „prostriedkom na vyvíjanie tlaku“ na Rusko. Dodal, že rozhodnutie v tejto veci bude prijaté v koordinácii so všetkými najviac znepokojenými európskymi krajinami a Európskou úniou a Európskou komisiou.

Macron sa vyslovil aj za silnú ukrajinskú armádu bez obmedzení a označil to za primárnu požiadavku v rámci bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, informoval na svojom webe denník Le Monde.

