Zelenskyj povedal, čo presne Ukrajina potrebuje: Dohodol sa na týchto zárukách, ktoré musia byť naplnené

Bezpečnostné záruky musia byť silné a spoľahlivé, v opačnom prípade by šlo len o ďalší podvod zo strany Ruska, ktoré by následne mohlo začať novú vojnu proti Ukrajine či inému štátu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uviedol v pondelok neskoro večer na platforme X po skončení mimoriadneho summitu v Paríži, píše TASR.

„Práve som absolvoval dlhý rozhovor s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom po dnešnom stretnutí s ostatnými európskymi lídrami, s ktorými sme rokovali o situácii vo svete, situácii v Európe a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu,“ ozrejmil Zelenskyj v príspevku na X.

I just had a long conversation with President of France @EmmanuelMacron following his meeting today with other European leaders to discuss the global situation, the state of affairs in Europe, and security guarantees for Ukraine.

Prezident zhodnotil, že všetci zdieľajú víziu bezpečnostných záruk, ktoré sú robustné a spoľahlivé. „Akékoľvek iné rozhodnutie bez týchto záruk, ako napríklad krehké prímerie (vo vojne na Ukrajine), by bolo iba ďalším podvodom zo strany Ruska (a poslúžilo) na začatie novej ruskej vojny proti Ukrajine či iným európskym štátom,“ vyhlásila ukrajinská hlava štátu.

Zelenskyj tiež uviedol, že ho Macron počas rozhovoru oboznámil s rokovaniami, ktoré viedol s ďalšími lídrami a nie len európskymi. „Dohodli sme sa, že zostaneme v nepretržitom kontakte, keďže sa prijímajú dôležité rozhodnutia. Zabezpečenie silného a trvalého mieru je nevyhnutnosťou. Dosiahnuť sa to ale dá len prostredníctvom silných bezpečnostných záruk,“ dodal v príspevku Zelenskyj.

After bringing together several European leaders, I have just spoken with President @realDonaldTrump and then with President @ZelenskyyUa.

We seek a strong and lasting peace in Ukraine. To achieve this, Russia must end its aggression, and this must be accompanied by strong…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2025