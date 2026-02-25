Zelenskyj posiela Ficovi a Orbánovi odkaz: Nášho premiéra určite nepotešil, opravy vraj nevie urýchliť

Opravy na ropovode Družba sa nedajú rýchlo dokončiť napriek žiadostiam Európskej únie a protestom Maďarska a SR, vyhlásil v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Po prvé, nie je to také rýchle,“ povedal Zelenskyj novinárom a spresnil, že ruské útoky zničili ropovod spájajúci čiernomorský prístav v Odese s ropovodom Družba. „Toto nie je ich prvý útok. Pokračujú v útokoch na energetický sektor,“ doplnil.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas utorkovej návštevy Kyjeva požiadala Ukrajinu, aby opravy na ropovode urýchlila. „Radia nám, aby sme ho opravili, ale vedia, že na Družbu už útočili. Naši ľudia boli zranení, aby fungovala,“ vyhlásil Zelenskyj.
Mesiac bez ruskej ropy
Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Európska komisia v stredu vyhlásila, že Slovenská republika a Maďarsko v súčasnosti nečelia riziku nedostatku ropy napriek prerušeniu ruských dodávok cez ropovod Družba, pretože majú alternatívnu trasu vďaka Jadranskému ropovodu cez Chorvátsko.
