Zelenskyj bude telefonovať s Trumpom: Mierový plán spôsobil rozruch medzi spojencami, vyslúžil si poriadnu kritiku

Foto: Facebook/Володимир Зеленський

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Washington predstavil Ukrajine svoj návrh.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v priebehu budúceho týždňa telefonicky rokovať s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. S odvolaním sa na zdroje z Európskej únie o tom v piatok informovala stanica Sky News.

Zelenskyj podľa nej povedal, že chce s Trumpom diskutovať o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu, píše TASR.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Stále nachádzajú ďalšie telá: Počet obetí útoku na Ternopiľ stúpol na 31, pátranie po nezvestných pokračuje
2.
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
3.
Dohoda je na stole: USA ponúkajú najväčšiu bezpečnostnú garanciu pre Ukrajinu od začiatku vojny, žiada si však obete
Zobraziť všetky články (1421)

Zelenskyj potvrdil rokovania vo svojom prejave

Ešte pred telefonátom so šéfom Bieleho domu bude Zelenskyj podľa britskej stanice diskutovať o tejto záležitosti s lídrami Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska.

Zelenskyj už vo štvrtok vo svojom tradičnom videopríhovore k svojim spoluobčanom povedal, že v najbližších dňoch bude rokovať s Trumpom.

Kyjev dostal návrh amerického mierového plánu

Kancelária ukrajinského prezidenta vo štvrtok informovala, že od Spojených štátov obdržala návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Dodala, že Kyjev je pripravený s Washingtonom konštruktívne rokovať o jeho znení. Médiá následne zverejnili 28-bodový mierový plán, ktorý okrem iného predpokladá územné ústupky zo strany Ukrajiny.

Zdroje tvrdia, že americký plán podporovaný Trumpom bol na štvrtkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ v Bruseli terčom ostrej kritiky. Obzvlášť kritické námietky prišli zo strany Francúzska, Litvy, Nemecka, Poľska a Talianska.

Nemenované zdroje EÚ tiež potvrdili, že americkí predstavitelia v piatok v Kyjeve oboznámia s plánom veľvyslancov eurobloku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac