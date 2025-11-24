Televízia JOJ odhalila seriálovú novinku: Nástupca Ranča začne na televíznych obrazovkách už v januári

TV JOJ spúšťa budúci rok nový veľký rodinný seriál OSUD, ktorý divákov zabaví s 42. epizódami.

Televízia JOJ vstúpi do nového roka s veľkou seriálovou udalosťou. Už koncom januára uvedie nový dramatický seriál OSUD z pera scenáristickej dvojice, skúsenej Danice Hričovej a jej syna Adama Haláka. Karty Osudu sú rozdané a diváci budú sledovať príbeh zámožnej rodiny Kráľovičovcov, ktorá vybudovala svoje meno na rodinnom liehovare, no za múrmi luxusu rieši vlastné slabosti, tajomstvá a rozhodnutia, za ktoré sa platí vysoká cena.

Nový seriál OSUD sa stane nosným titulom jarnej vysielacej sezóny 2026 v hlavnom vysielacom čase TV JOJ a plynule nadviaže na úspech obľúbeného seriálu Ranč. Namiesto vidieckej idylky prinesie pohľad do sveta bohatej rodiny, ktorá navonok pôsobí sebavedome a neotrasiteľne, no vo vnútri zápasí s napätými vzťahmi, túžbou po moci a tlakom na udržanie mena. Každý člen klanu Kráľovičovcov si nesie svoj diel viny, vlastné „hriechy“ a rozhodnutia, ktoré ho dobehli – a práve tie budú určovať, ako ich osud zamieša kartami.

O čom seriál bude?

Čo znamená byť víťazom, keď porazenými budú tí, ktorých milujeme? V rodine, kde už niet miesta na odpustenie; v dome, kde je pomsta cennejšia než život; a vo firme, kde tiene dávno zabudnutých hriechov určujú osudy celých generácií… sa v boji o peniaze, vplyv a česť stretne rodina Kráľovičovcov. Len jeden z nich môže vyhrať, len jeden môže držať všetky tromfy, len jeden zvládne prekabátiť samotný… osud.

V hlavných úlohách sa predstavia Jozef Vajda, Vladimír Černý, Henrieta Kecerová, Kristína Turjanová, Viktória Petrášová, Veronika Mészárosová, Emily Bédi Drobňáková, Jana Kvantiková, Noël Czuczor, Dávid Uzsák, Ladislav Bédi, Juraj Ďurdiak, Milo Kráľ, Róbert Sipos, Kristína Madarová, Ľudmila Swanová, Alexander Bárta, Jakub Kuka, Roman Poláčik a ďalší.

Danica Hričová, kreatívna producentka, spoluautorka námetu a scenáristka, prezradila viac: „Cieľom bolo napísať seriál, ktorý by sa dal rozvíjať dlhodobo. Hlavnou postavou mal byť úspešný muž, hlava rodiny – Edgar Kráľovič. Od začiatku sme v ňom videli Jozefa Vajdu, osobnosť našej umeleckej scény. Je strojom celého príbehu, hlavnou príčinou toho, prečo sa ostatným postavám dejú všetky veci, a hnacím motorom deja. On určil minulosť, určuje prítomnosť a všetci sa k nemu „dostreďujú“. Ale ani on sa nevyhol tomu, že mu osud nadelil karty, s ktorými teraz musí narábať. Treba dodať, že silným a rovnocenným partnerom hlavnej postavy je Vladimír Černý, ktorý hrá jeho brata Richarda Kráľoviča.“

Adam Halák, spoluautor námetu a scenárista, dodal: „S mojou mamou Danicou Hričovou a dramaturgom Jánom Uhrinom sme viedli dlhé rozhovory o tom, čo na slovenských obrazovkách chýba. Dospeli sme k tomu, že v dnešnom svete sa peniaze, úspech, bohatstvo, drahé autá a honosné vily mylne stali synonymom šťastia… Pravda však je – a diváci to uvidia aj v Osude, že staré, obohrané klišé „peniaze šťastie neprinášajú“ je stále pravdivé. Život bez nich je síce veľmi ťažký, takmer nemožný, no všetkého veľa škodí. A presne tomu sme sa v tomto príbehu chceli venovať. Než sme začali písať prvé scenáre, príbeh celej rodiny som si detailne spísal od začiatku prvej svetovej vojny až po súčasnosť. Mnohé udalosti minulosti v seriáli nikdy nezaznejú priamo, ale sú ukryté pod povrchom a formujú správanie a osudy našich „hrdinov“ dodnes.“

Generálny riaditeľ TV JOJ Marcel Grega, považuje seriál Osud za jednu z kľúčových noviniek roka 2026: „Danica Hričová, ktorej tvorbu naši diváci dobre poznajú zo seriálov Ranč, Divoké kone, ZOO či Nemocnica, v autorskej dvojici so synom Adamom Halákom, prinášajú dynamický a vizuálne atraktívny seriál, ktorý pracuje s aktuálnymi témami a má premyslené rozprávanie. Od prvých materiálov bolo zrejmé, že ide o titul s výrazným potenciálom a jasne definovanou autorskou víziou. Pri pôvodnej tvorbe dlhodobo staviame na silných príbehoch a kvalitnom hereckom obsadení – a Osud tieto kritériá spĺňa naplno. Verím, že sa stane stabilným pilierom našej jarnej programovej štruktúry a prispeje k ďalšiemu posilňovaniu domácej dramatickej tvorby.“

