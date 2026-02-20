Zbabelec ušiel z miesta nehody: Šofér zrazil muža, ten na mieste zomrel. Svedkovia nám opísali, čo sa stalo

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
SITA
Svedkovia opísali situáciu ako mimoriadne traumatizujúcu.

Na cestách Košického kraja došlo v noci k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol ľudský život. Krátko pred jednou hodinou ráno zasahovali policajti a záchranári na Jantárovej ulici v Košiciach, kde došlo k zrážke neznámeho vozidla so 45-ročným chodcom.

Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, po náraze chodec zostal ležať pri pravom okraji cesty, pričom vodič z miesta nehody bez poskytnutia prvej pomoci odišiel. Zranenia chodca boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol, informovala policajná hovorkyňa.

Všade bolo veľa krvi

Podľa informácií z miesta udalosti, ktoré pre interez poskytli svedkovia, ktorí boli práve na mieste nehody a privolali pomoc, najskôr kontaktovali tiesňovú linku 112 a následne mestskú políciu. Podľa ich slov však panoval na začiatku zmätok a ani príslušníci mestskej polície nemali bezprostredne jasno v tom, čo sa na mieste stalo.

Operátor sa mal volajúcej osoby pýtať aj na to, či poškodenému chýbajú topánky, čo mohlo naznačovať, že mohol byť zrazený vozidlom. Svedkovia opísali situáciu ako mimoriadne traumatizujúcu. Na mieste sa podľa nich nachádzalo veľké množstvo krvi a v prvých momentoch tam nebola prítomná žiadna pomoc.

Polícia začala trestné stíhanie a žiada pomoc verejnosti

To, či bol nebohý chodec pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok, bude zisťované pri nariadenej pitve.Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Polícia sa zároveň obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc.

„V prípade, ak ste dnes (20. februára) v čase približne 0:40 – 00:50 prechádzali úsekom cesty, kde došlo k dopravnej nehode, a máte relevantné informácie, ktoré by policajtom mohli napomôcť pri objasňovaní toho, ako k tejto tragickej udalosti došlo, oznámte to na známom bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru,“ vyzýva polícia.

