Zažívame doslova ticho pred búrkou: Leto sa s nami lúči tropickými horúčavami, no už zajtra dorazí studený front

Ak patríte medzi tých, ktorí si leto užívajú do poslednej chvíle, dnes si prídete na svoje. Meteorologické leto sa s nami rozlúči vo veľkom štýle a prinesie tropické horúčavy, ktoré na mnohých miestach vystúpia až nad +30 °C. Dojem ideálneho letného dňa však pokazí silný vietor a už o deň neskôr aj búrky, ktoré sa môžu prejaviť veľmi intenzívne.
Podľa portálu iMeteo bude nad naše územie aj naďalej prúdiť teplý vzduch pôvodom z trópov. Vďaka tomu sa vo štvrtok teploty vyšplhajú na +29 °C až +34 °C. Na severe Slovenska bude o niečo chladnejšie, okolo +27 °C, a vo výške 1 500 metrov nad morom sa očakáva približne +18 °C.
Horúčavy so sebou nesú aj výstrahy
Hoci obloha zostane väčšinou jasná až polooblačná, vietor môže poriadne znepríjemniť deň. Meteorológovia preto vydali výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré na západe a juhozápade krajiny dosiahnu až +34 °C, a zároveň aj výstrahy pred silným vetrom.
Najviac by si mali dávať pozor obyvatelia západného Slovenska. V okresoch Bratislava, Malacky, Senica, Skalica, Myjava a Piešťany môže vietor v priemere dosiahnuť rýchlosť 45 km/h a v nárazoch až 70 km/h. Na severe to bude ešte divokejšie. V horských oblastiach môže vietor v nárazoch prekročiť až 135 km/h, čo už zodpovedá sile víchrice.
Studený front prinesie zmenu
Aj keď by sme si tropické počasie vedeli predstaviť aj dlhšie, realita je iná. Už v piatok dorazí od západu studený front, ktorý prinesie ochladenie a pokles teplôt. Nad hranicou +30 °C sa tak udrží už len južná polovica Slovenska.
Portál iMeteo upozorňuje, že spolu so studeným frontom prídu aj búrky. Vo štvrtok zasiahnu Nemecko, Švajčiarsko a sever Talianska a večer sa presunú nad Rakúsko a Českú republiku. Zo západného Slovenska tak môže byť viditeľná blýskavica.
Prvá vlna slabších búrok sa očakáva už v piatok ráno, keď okraj zasiahne západné a severozápadné Slovensko. To však bude len predohra. Skutočne silné búrky prídu v piatok večer a zasiahnu prakticky celý západ a časť stredného Slovenska. Očakáva sa intenzívny dážď, silný vietor a miestami aj krúpy. Na západe by mali búrky slabnúť počas noci na sobotu. V sobotu sa však začne tvoriť nová vlna, ktorá už zasiahne najmä východ Slovenska.
