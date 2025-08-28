Zažívame doslova ticho pred búrkou: Leto sa s nami lúči tropickými horúčavami, no už zajtra dorazí studený front

Foto: TASR/ Roman Hanc, Branislav Račko

Nina Malovcová
Slovensko čaká dramatický záver meteorologického leta.

Ak patríte medzi tých, ktorí si leto užívajú do poslednej chvíle, dnes si prídete na svoje. Meteorologické leto sa s nami rozlúči vo veľkom štýle a prinesie tropické horúčavy, ktoré na mnohých miestach vystúpia až nad +30 °C. Dojem ideálneho letného dňa však pokazí silný vietor a už o deň neskôr aj búrky, ktoré sa môžu prejaviť veľmi intenzívne.

Podľa portálu iMeteo bude nad naše územie aj naďalej prúdiť teplý vzduch pôvodom z trópov. Vďaka tomu sa vo štvrtok teploty vyšplhajú na +29 °C až +34 °C. Na severe Slovenska bude o niečo chladnejšie, okolo +27 °C, a vo výške 1 500 metrov nad morom sa očakáva približne +18 °C.

Horúčavy so sebou nesú aj výstrahy

Hoci obloha zostane väčšinou jasná až polooblačná, vietor môže poriadne znepríjemniť deň. Meteorológovia preto vydali výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré na západe a juhozápade krajiny dosiahnu až +34 °C, a zároveň aj výstrahy pred silným vetrom.

Najviac by si mali dávať pozor obyvatelia západného Slovenska. V okresoch Bratislava, Malacky, Senica, Skalica, Myjava a Piešťany môže vietor v priemere dosiahnuť rýchlosť 45 km/h a v nárazoch až 70 km/h. Na severe to bude ešte divokejšie. V horských oblastiach môže vietor v nárazoch prekročiť až 135 km/h, čo už zodpovedá sile víchrice.

Studený front prinesie zmenu

Aj keď by sme si tropické počasie vedeli predstaviť aj dlhšie, realita je iná. Už v piatok dorazí od západu studený front, ktorý prinesie ochladenie a pokles teplôt. Nad hranicou +30 °C sa tak udrží už len južná polovica Slovenska.

Portál iMeteo upozorňuje, že spolu so studeným frontom prídu aj búrky. Vo štvrtok zasiahnu Nemecko, Švajčiarsko a sever Talianska a večer sa presunú nad Rakúsko a Českú republiku. Zo západného Slovenska tak môže byť viditeľná blýskavica.

Ilustračné foto: Pexels

Prvá vlna slabších búrok sa očakáva už v piatok ráno, keď okraj zasiahne západné a severozápadné Slovensko. To však bude len predohra. Skutočne silné búrky prídu v piatok večer a zasiahnu prakticky celý západ a časť stredného Slovenska. Očakáva sa intenzívny dážď, silný vietor a miestami aj krúpy. Na západe by mali búrky slabnúť počas noci na sobotu. V sobotu sa však začne tvoriť nová vlna, ktorá už zasiahne najmä východ Slovenska.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Európska únia sa možno rozrastie: Dvere má otvorené ďalšia krajina, o mesiac sa tam konajú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac