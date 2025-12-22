Zažili chvíle hrôzy: Lietadlo Ryanairu narazilo do cisterny s palivom, pilot reagoval ukážkovo

Cestujúci na letisku v Edinburghu si dnes ráno prešli nepríjemným zážitkom. Pri čakaní na odlet do portugalského Fara ich lietadlo nečakane narazilo do cisterny s palivom. Pasažierov museli evakuovať.
Informoval o tom web GB News. Lietadlo spoločnosti Ryanair sa už pripravovalo na odlet, no počas presunu k dráhe sa špička krídla zrazila s cisternou.
Jeden z pasažierov sa pre denník The Scottish Sun vyjadril, že incident bol desivý. Pilot sa mal cestujúcim prihovoriť a predstierať, že situácia nie je taká vážna, ako sa zdala byť. Podľa hovorcu Edinburgského letiska zrážka nespôsobila žiaden požiar a nemala ani vplyv na prevádzku letiska.
Po evakuácii z lietadla bolo pre pasažierov zaobstarané náhradné lietadlo, ktorého odlet bol naplánovaný približne na 11:15.
