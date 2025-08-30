Obľúbenú dovolenkovú destináciu Slovákov zasiahla smršť: Počasie sa zbláznilo, búrka Erin ničila úplne všetko

Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Len v Lombardsku došlo napríklad až k 500 zásahom.

Mimoriadne nepriaznivé počasie zasiahlo v týchto dňoch sever Talianska vrátane turistami vyhľadávaných regiónov, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry DPA.

Od štvrtka zasahovali talianski hasiči viac než 1300-krát, a to predovšetkým v Lombardsku, Benátsku, Piemonte a Toskánsku. K upokojeniu situácie, ktorej spúšťačom bola búrka Erin, medzitým nedošlo ani v priebehu piatka, uviedli zdroje hasičov. Len v Lombardsku došlo napríklad až k 500 zásahom, keď silný vietor strhával strechy domov a vyvracal stromy. Radnica v Miláne nariadila uzatvorenie všetkých parkov a plôch so zeleňou v meste.

Záplavy a obrovské krúpy

Vo štvrtok došlo v oblasti letiska Miláno – Malpensa k záplavám a niektoré jeho časti boli uzavreté, k zrušeniu letov však nedošlo. Vo Florencii zostali parky a cyklotrasy pozdĺž rieky Arno zatvorené a na pobreží boli uzatvorené aj plážové rezorty, píše DPA. V obľúbených turistických destináciách na ligúrskom pobreží, ako sú La Spezia a Cinque Terre, boli zaznamenané nárazy vetra s rýchlosťou cez 110 kilometrov za hodinu.

V Benátsku používatelia sociálnych médií šírili snímky, na ktorých boli krúpy takmer také veľké ako tenisové loptičky. Civilná ochrana tiež hlásila vyše 1000 prípadov výpadkov prúdu v severnom Piemonte. Južné Tirolsko zaznamenalo podľa tamojších hasičov aj početné výjazdy pre zaplavené pivnice a menšie zosuvy pôdy. V Parme (Emilia-Romagna) spadlo za hodinu až 50 milimetrov zrážok – toľko, koľko by za normálnych okolností spadlo za celý august.

Pri Gardskom jazere došlo k zaplaveniu ulíc a podzemných garáží a vyvracaniu stromov. Malebná ulica „Strada della Forra“ bola preventívne uzavretá pre riziko zosuvov.

