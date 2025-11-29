Zastavili železničnú dopravu: Na Železnej studienke došlo k nehode, vlak zrazil muža

Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Lucia Mužlová
TASR
Vlaky majú zdržanie.

Pri železničnej stanici Železná studienka v Bratislave zrazil vlak muža. Zraneniam na mieste podľahol. Železničná doprava je v tomto úseku zastavená. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

„Policajti oddelenia železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené so zrážkou vlaku a osoby mužského pohlavia na druhej traťovej koľaji pri železničnej stanici Železná studienka, ku ktorej došlo dnes krátko po 10.00 h,“ priblížili policajti. Dodali, že udalosť je v štádiu objasňovania.

