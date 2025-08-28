Ruský tenista Medvedev dostal vysokú pokutu: Po prehre v prvom kole nezvládol svoje emócie

Ruský tenista Daniil Medvedev dostal za svoje správanie v 1. kole na US Open finančnú pokutu 42.500 dolárov. Ako informovali organizátori amerického grandslamového turnaja, Medvedev dostal pokutu 30.000 dolárov za hádku s rozhodcom a ďalších 12.500 za rozbitie rakety.
Víťaz US Open z roku 2021 vo Flushing Madows prehral v pondelok s Francúzom Benjaminom Bonzim 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6. V treťom sete dostal Bonzi nový prvý servis, keďže pri pôvodnom, ktorý netrafil, vyrušil dianie na kurte fotograf.
Medvedev reagoval podráždene, hádal sa s rozhodcom a dostal sa aj do nemilosti divákov, ktorých bučanie pozastavilo duel na niekoľko minút.
Dvadsaťdeväťročný Rus napriek tomu tretí set otočil a vo štvrtom uštedril súperovi „kanára“. Piatu sadu ale ovládol Bonzi, ktorý tak Medvedeva vyradil už v 1. kole.
Jeho kolegovia mu odporúčajú odbornú pomoc
Nemecká tenisová legenda Boris Becker vyzvala Medvedeva po jeho výtržnostiach na zápase, aby vyhľadal odbornú pomoc.
Podobný názor vyjadril aj bývalý americký hráč a komentátor Brad Gilbert, ktorý tvrdí, že Medvedev po sérii prehier „stráca kontrolu nad svojím mozgom“. Bývalý kapitán amerického Davis Cupu Patrick McEnroe odporučil Medvedevovi, aby si dal zvyšok roka pauzu od tenisu.
Iný názor zaujal jeho krajan Andrej Rublev, ktorý povedal, že s ním Medvedev môže kedykoľvek rátať.
„Ak sa chce zmeniť a potrebuje pomoc, má mňa, aj ďalších priateľov. A najmä má rodinu, ktorá mu pomôže. Je to jeho život a jeho rozhodnutia, ktoré musí urobiť. Môžem všetkých ubezpečiť, že Daniil je milý chlap a je s ním super zábava. Má svoje výbuchy na kurte a je to stále on. Len on vie, čo sa vtedy deje,“ naznačil Rublev, ktorého cituje špecializovaný web tennis.com.
Medvedev je známy svojimi častými konfliktmi s rozhodcami a pokutami. Na US Open 2019 sa dostal do sporu s fanúšikmi a bol pokutovaný za nevhodné správanie. Na Australian Open 2022 urazil rozhodcu a spochybnil jeho kompetenciu.
