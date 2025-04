Zaplavené ulice, stovky bleskov a ďalšie búrky na obzore: Počasie sa s nami zahráva, takto bude vyzerať dnešný deň

Ak ste sa dnes zobudili do upršaného rána, rozhodne nie ste jediní. Takmer celé územie Slovenska zasiahli počas noci výdatné zrážky a búrky, ktoré so sebou priniesli aj stovky bleskov. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že daždivé počasie bude pokračovať aj počas Veľkého piatku. Na niektorých miestach môže napokon spadnúť až 70 milimetrov zrážok, čo je na apríl skutočne výnimočné.

Ako informoval portál iMeteo, počas noci zo štvrtka na piatok 18. apríla sa nad Slovenskom prehnali búrky sprevádzané intenzívnym lejakom. Najvyššie úhrny zaznamenali meteorologické stanice v južných a západných okresoch.

Vo Veľkých Lovciach napríklad napršalo 26,7 milimetra, v Hurbanove a Nitre-Janikovciach zhodne po 22,5 milimetra. Takéto množstvo zrážok môže spôsobiť lokálne komplikácie. Okrem zatopených ciest a pivníc hrozí aj nárazový vzostup menších tokov, najmä v oblastiach s nízkou schopnosťou vsakovať vodu.

Búrky sa zatiaľ neskončili

Už počas noci sa najmä nad stredným Slovenskom vyskytli búrky so stovkami bleskov. V priebehu piatka sa však očakávajú ďalšie búrky, a to predovšetkým na západe a východe krajiny. Vo východných oblastiach, ktoré sa ešte nachádzajú pred samotným studeným frontom, sa vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj výraznejších búrkových systémov najmä popoludní. Stredné Slovensko už má ranné búrky za sebou, no popoludní sa môžu objaviť ďalšie prehánky. Tie by však už nemali byť sprevádzané nebezpečnými javmi.

Nad Slovenskom sa drží vlniaci sa studený front

Za daždivým a nestálym počasím je tlaková níž, ktorá sa z oblasti Álp presúva smerom na sever. S ňou súvisí aj studený front, ktorý sa momentálne nachádza priamo nad Slovenskom a prináša vlny zrážok a búrok. Atmosféra je labilná, teplý a vlhký vzduch vytvára vhodné podmienky na ďalší vznik búrok. Oblačnosť bude počas celého dňa pretrvávať, no postupne by malo dôjsť k miernemu úbytku zrážok najskôr na juhozápade.

Meteorológovia varujú pred výdatnými zrážkami

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa pred dažďom pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Nitriansky a Žilinský kraj. V týchto oblastiach môže počas piatka spadnúť 35 až 50 milimetrov zrážok. Okrem dažďa sa dnes ochladí.

Denné maximá dosiahnu 17 až 22 stupňov Celzia, v Trenčianskom kraji a na strednom Slovensku bude chladnejšie, len 11 až 17 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame približne 8 stupňov. Vietor bude prevažne južný, rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu. Na horách však môže byť prudký až búrlivý, v niektorých prípadoch až víchrica. Vydané sú preto aj výstrahy pred vetrom na horách.

Niektoré oblasti môžu dostať až 70 milimetrov dažďa

Modely predpokladajú, že najviac zrážok dnes spadne na rozhraní západného a stredného Slovenska. Úhrny môžu dosiahnuť až 70 milimetrov, čo by mohlo viesť k dočasnému vzostupu vodných tokov a výskytu povodňových javov, predovšetkým v menších povodiach. Obyvatelia by preto mali zvýšiť opatrnosť, sledovať vývoj počasia a prispôsobiť tomu svoje aktivity. Situácia sa môže počas dňa rýchlo meniť.