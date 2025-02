Zamestnanci SND poslali ministerke otvorený list: Kritizujú spôsob, akým chce na čelo divadla dosadiť nového riaditeľa

Ministerstvo kultúry 5. februára večer vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa Slovenského národného divadla (SND). To má potrvať do 15. februára, vypočutie uchádzačov pritom neprebehne verejne. Platforma Otvorená kultúra! (OK!) upozornila na účelovo vytvorené kritériá.

Vzhľadom k nastaveniu výberového konania poslali zamestnanci SND vedeniu ministerstva kultúry otvorený list, v ktorom ho žiadajú, aby zabezpečilo dôveryhodné výberové konanie, upozornil Denník N.

Poslali otvorený list

„Žiaden profesionál s úctou k postu takéhoto významu a jeho náročnosti nemôže za 10 dní zodpovedne a odborne naplniť požiadavky,“ píšu s tým, že výberové konanie nepovažujú vedúci zamestnanci a zamestnankyne SND, odborov a členovia činohry za skutočnú „slobodnú súťaž kvalifikovaných kandidátov“.

Šéfku rezortu Martinu Šimkovičovú žiadajú, aby zabezpečila päť konkrétnych podmienok výberového konania, predĺženie lehoty na dodanie koncepcií kandidátov, jasné formulovanie princípov menovania výberovej komisie, verejné vypočutie so živým prenosom, presný časový harmonogram výberového konania a zastúpenie zamestnancov SND vo výberovej komisii.

Šimkovičovú prosia o prípravu profesionálneho výberového konania, ktoré bude „porovnateľné so štandardmi vyspelých krajín a ktoré nebude evokovať podozrenie, že je vopred rozhodnuté a dohodnuté pre konkrétnych uchádzačov“.

Pod list sa podpísali Patrik Pačes, Branislav Bystriansky a Ivan Kubovič za odborové organizície, riaditeľ umelecko-dekoračných dielní Peter Čanecký, riaditeľka Činohry SND Mirian Kičinová, umelecký súbor činohry, Ľubomír Čarvaga ako riaditeľ technicko-prevádzkového úseku a riaditeľ obchodu Patrik Taliga.

Kritizujú výberové konanie

„Kritériá výberových konaní a lehoty na podanie projektov sú účelovo nastavené tak, aby boli do funkcií dosadení vopred vybraní ľudia blízki vedeniu rezortu,“ píše platforma OK!

Dodáva, že záujemcovia majú na podanie prihlášky, ktorá obsahuje aj 10-stranovú koncepciu riadenia a rozvoja, len osem kalendárnych dní. Upozorňuje aj na to, že o zložení či spôsobe kreovania výberových komisií ministerstvo neposkytlo žiadne informácie.

„Namiesto verejného vypočutia, ktoré by mohla sledovať a hodnotiť široká odborná verejnosť, čaká budúcich riaditeľov či riaditeľky písomka z cudzieho jazyka. Silné kultúrne inštitúcie pritom potrebujú štatutárov, ktorí vzídu z kvalitných, transparentných a verejných výberových konaní s účasťou zamestnanectva dotknutých inštitúcií a odbornej verejnosti!“ dodáva OK!