SNG má mať nového projektového manažéra: Za dva mesiace mal zarobiť 13 500 eur, v minulosti predával čili a antivaxerské tričká

Od 1. apríla 2025 v Slovenskej národnej galérii (SNG) končí asi 100 zamestnancov. Po tom, ako ministerka kultúry Martina Šimkovičová v auguste odvolala Alexandru Kusú z postu riaditeľky sa na stoličke vymenili traja ľudia. Aktuálne je povereným riaditeľom Jaroslav Niňaj, ktorý v odchode zamestnancov nevidí problém a tvrdí, že má za nich náhradu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Účet sng_slobodna, neoficiálny kanál na instagrame, informoval, že na pozíciu projektového manažéra v oblasti riadenia ľudských zdrojov bol prijatý Pavel Kugler. Ten bol do SNG prijatý už v čase, keď na stoličke povereného riaditeľa sedel Anton Bittner. Kugler mal s inštitúciou uzatvorenú zmluvu, kde podľa portálu Aktuality pracoval na audite.

Uzatvorili zmluvu

Sng_slobodna upozorňuje na to, že Kugler ako projektový manažér v oblasti riadenia ľudských zdrojov má prístup k osobným údajom zamestnancov galérie. Niňaj s ním mal údajne uzatvoriť novú zmluvu na takmer 10-tisíc eur (35 eur na hodinu), keďže jeho dohoda z predošlého roka vypršala. Ak by to tak bolo, Kuglerovou náplňou práce by bolo poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Má sa tiež podieľať na organizácii výberového konania pre „novo-vymyslenú pozíciu“ umeleckého riaditeľa, vyhotovovať výpovede, dohody o ukončení pracovného pomeru alebo písomné upozornenia. Jeho úlohou má byť tiež školiť nových zamestnancov o hodnotách, histórii a stratégii SNG.

V čase, keď sa mal zaoberať auditom v SNG, ktorý mal vykonávať bez kompetencie, keďže nie je členom Slovenskej komory audítorov, teda od 25. septembra do konca decembra 2024, si mal vyúčtovať 350 hodín, čo je maximum, ktoré umožňuje zmluva na dohodu. Za dva mesiace mal zarobiť 13 500 eur.

Kto je Pavel Kugler?

Ako upozorňuje sng_slobodna, ktorá ho označila ako „pseudo bojovníka za práva zamestnancov“, v minulosti pracoval ako „predajca chilli, antivaxerských tričiek“. Kugler mal pôsobiť v rámci právnickej kancelárie „Centrum ochrany zamestnancov“, ktorá sa mala zameriavať na neplatné výpovede voči zamestnancovi zo strany zamestnávateľa.

„Kugler zdieľal aj informáciu, že vyhadzovanie zamestnancov z dôvodu nadbytočnosti je najčastejšia forma, ako sa rýchlo zbaviť zamestnancov. Rovnakou formou bola vyhodená zo SNG bývalá riaditeľka Alexandra Kusá, riaditeľka komunikácie Bohdana Hromádková a senior kurátorka Lucia Gregorová Stach,“ upozorňuje sng_slobodna.

Odkazuje tiež na stránku www.clenskevyhody.sk. Facebooková stránka, ktorá bola v čase písania tohto článku nedostupná, má odkazovať na web www.chcemeslobodu.sk. Ten ponúka možnosť „Nakupujte online“, ktorá užívateľa po kliknutí presmeruje na stránku členské výhody. Ponúka napríklad PZP poistenie alebo zdravú výživu a tiež talianske kožené kabelky.

Chceme slobodu ponúka aj oblečenie s nápismi „Nie som očkovaný“ alebo „Unvaccinated lives matter“ (Na nezaočkovaných životoch záleží), po rozkliknutí cez google nás však presmerovalo na oficiálnu stránku. Podľa sng_slobodna Kugler na svojom facebookovom profile propaguje tričká s týmito nápismi a má ich aj nosiť.

Sng_slobodna tiež upozorňuje, že Kuglerovo telefónne číslo „figuruje ako kontakt na právnickú kanceláriu“ a malo by byť zverejnené aj na facebookovej stránke Zľavy a výhody, ktorá okrem iného predáva investičné šperky a ponúka poistenie pre ženy. Telefónne číslo, ktoré mal na seba Kugler poskytnúť, sa zhoduje s tým, ktoré je uvedené pri jednom z príspevkov.