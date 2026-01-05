Zakrvavené ruky a strach vo vlastnej bytovke: Katka Knechtová o ľuďoch, ktorí prekročili všetky hranice

„Stalking“ (prenasledovanie, pozn. red.) v umeleckom prostredí nie je výnimočný, no často zostáva tabu. Mnohí interpreti sa s ním stretávajú opakovane a dlhodobo, pričom hranica medzi obdivom a nebezpečnou posadnutosťou býva tenká.
Speváčka Katka Knechtová pre Denník N odhalila, že „stalkovanie“ je pre ňu realitou už dlhé roky. Prehovorila krátko potom, čo na sociálnej sieti ukázala fotografiu s policajtmi z koncertu v českom Kostelci nad Orlicí, ktorá vyvolala veľký rozruch. Záber upriamil pozornosť na nepríjemnú situáciu, ktorú jej tím nechcel podceniť a pri ktorej museli zasahovať bezpečnostné zložky.
Téma, o ktorej sa málo hovorí
Napriek tomu, že sa „stalking“ v umeleckom prostredí vyskytuje pomerne často, verejne sa o ňom hovorí len zriedka. Speváčka priznáva, že ide o tému, ktorá sa medzi umelcami skôr potláča, no skúseností s ňou má za roky na scéne viac než dosť.
„Téma „stalkingu“ nie je v našom biznise výnimočná, prechádzame si tým často, no nehovorí sa o tom veľa. Mám za tie roky dosť veľa nepríjemných skúseností s rôznymi ľuďmi, pri niektorých „stalkeroch“ ide o niekoľkoročné obťažovanie. Mali sme aj dosť vyhrotené situácie, ktoré sme riešili i s pomocou polície, a nebolo mi niekedy všetko jedno. Čo sa týka posledného incidentu, tak sme nechceli podceniť situáciu, pretože v dnešnej dobe neviete, čo sa ľuďom odohráva v hlavách,“ vyjadrila sa Knechtová.
