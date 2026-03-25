Spravili to úplne inak, ako u nás: Limit na tankovanie zavádza ďalšia európska krajina

Na slovenských pumpách aktuálne platia rozdielne ceny pre slovenských a pre zahraničných vodičov. Týka sa to nafty a rozdiely sú naozaj veľké. Vláda tak reaguje na aktuálnu krízu a na to, aby k nám nechodili zahraniční vodiči s vidinou lacného tankovania.
Platia aj obmedzenia na jedno tankovanie, kde vodiči môžu naftu natankovať len do nádrže auta a ešte do jedného 10-litrového kanistra, zatiaľ čo pre kamionistov platí obmedzenie do 400 eur. Doržiavanie týchto pravidiel je otázne a nie je jasné, ako pumpy zabraňujú tomu, aby vodiči natankovali, nasadli do auta, jednoducho sa otočili a zas natankovali. Niektorí doplatili aj na dvojaké ceny.
Nafta na prídel
Značná skupina ľudí totiž žije na Slovensku, pracuje tu, platí dane, no auto majú registrované v zahraničí a platia preto vyššie ceny. Ide napríklad o Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou, no raz sa možno chcú vrátiť domov. Mnohí z nich tu navyše pracujú ako taxikári a vláda im tak pripravila obrovský škrt cez rozpočet.
To, ako sa dá k problému pristúpiť inak, ukazuje napríklad Slovinsko. Žiadne dvojaké ceny či limity na jednu nádrž, krajina jednoducho zaviedla limit na tankovanie, a to 50 litrov na 24 hodín. To platí pre súkromných motoristov, pre firmy a farmárov platí limit 200 eur. O téme informuje BBC. Podľa premiéra Roberta Goloba ide o dočasný krok na upokojenie situácie. Na viacerých pumpách totiž dochádzalo palivo. Ubezpečuje však, že v krajine je dostatok paliva.
