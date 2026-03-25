Spravili to úplne inak, ako u nás: Limit na tankovanie zavádza ďalšia európska krajina

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
Žiadne dvojaké ceny či limity na jednu nádrž, jednoducho 50 litrov denne.

Na slovenských pumpách aktuálne platia rozdielne ceny pre slovenských a pre zahraničných vodičov. Týka sa to nafty a rozdiely sú naozaj veľké. Vláda tak reaguje na aktuálnu krízu a na to, aby k nám nechodili zahraniční vodiči s vidinou lacného tankovania.

Platia aj obmedzenia na jedno tankovanie, kde vodiči môžu naftu natankovať len do nádrže auta a ešte do jedného 10-litrového kanistra, zatiaľ čo pre kamionistov platí obmedzenie do 400 eur. Doržiavanie týchto pravidiel je otázne a nie je jasné, ako pumpy zabraňujú tomu, aby vodiči natankovali, nasadli do auta, jednoducho sa otočili a zas natankovali. Niektorí doplatili aj na dvojaké ceny.

Nafta na prídel

Značná skupina ľudí totiž žije na Slovensku, pracuje tu, platí dane, no auto majú registrované v zahraničí a platia preto vyššie ceny. Ide napríklad o Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou, no raz sa možno chcú vrátiť domov. Mnohí z nich tu navyše pracujú ako taxikári a vláda im tak pripravila obrovský škrt cez rozpočet.

To, ako sa dá k problému pristúpiť inak, ukazuje napríklad Slovinsko. Žiadne dvojaké ceny či limity na jednu nádrž, krajina jednoducho zaviedla limit na tankovanie, a to 50 litrov na 24 hodín. To platí pre súkromných motoristov, pre firmy a farmárov platí limit 200 eur. O téme informuje BBC. Podľa premiéra Roberta Goloba ide o dočasný krok na upokojenie situácie. Na viacerých pumpách totiž dochádzalo palivo. Ubezpečuje však, že v krajine je dostatok paliva.

V garáži odovzdal 45-tisíc eur: Ferenčáka zachytilo tajné video, prepočítava na ňom hotovosť

Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
