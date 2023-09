Zaistili biele auto, ktoré má súvisieť s prípadom zmiznutia študentky. Žena zo sídliska ho spozorovala aj v sobotu v noci

V prípade zmiznutia študentky dnes nezadržali len podozrivú osobu, v prípade nastal posun aj vďaka bielemu autu. To zaistili a priviezli na kriminálku.

Ako sme vás už dnes informovali v samostatnom článku, polícia dnes ráno zadržala podozrivú osobu v prípade zmiznutia 22-ročnej študentky. Podľa hovorcu polície Michala Szeifa bližšie informácie o osobe nie je v súčasnosti možné poskytnúť. Na krajskú kriminálku však priviezli aj auto, ktoré má s týmto prípadom súvisieť, upozornili na to tvnoviny.sk.

Biele auto spomínala aj žena, ktorá býva v lokalite, kde Soňa zmizla. Ako uviedla, auto videla aj v sobotu v noci asi o druhej ráno.

„Bola tu skupinka ľudí, mládež to bola, okolo dvanástich. A tu bolo také biele auto. Ja som nemohla vidieť ani číslo, ani tak, len to bolo combi, také dosť veľké. Dnes sa objavilo ráno tu, potom sa objavilo tam a už teraz zmizlo to auto. A to tam boli dvaja sprevádzači. Dvaja ľudia, ktorí sedeli v tom aute. A tuto sedeli na zemi,“ povedala žena pre TV Markíza.