V prípade zmiznutia 22-ročnej študentky zadržala polícia podozrivú osobu

Policajti v súvislosti s prípadom 22-ročnej študentky, ktorá bola nezvestná, zadržali vo štvrtok podozrivú osobu. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

„Bližšie informácie nie je možné v súčasnosti vzhľadom na vykonávané procesné úkony poskytnúť,“ povedal policajný hovorca. Polícia vedie v prípade spomínanej 22-ročnej ženy, ktorú sa podarilo vypátrať v pondelok (11.9.) ráno, trestné stíhanie pre znásilnenie.

Policajný prezident včera uviedol, že polícia disponuje dôležitými zábermi a informáciami, vďaka ktorým by mohli tento prípad čoskoro úspešne objasniť. „Prípadu venujeme mimoriadne veľkú pozornosť, prirovnal by som to možno k prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ vyhlásil Hamran. Poprel, že by bola žena dorezaná.