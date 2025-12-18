Záhadná nehoda má dohru: Vodička mala byť údajne mŕtva ešte pred nárazom, polícia začala konať

Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s utorkovou (16. 12.) tragickou nehodou na diaľnici D1 v katastri Zamaroviec (okres Trenčín) trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Polícia sa intenzívne zaoberá každým jedným prípadom s cieľom čo najpresnejšie objasniť všetky okolnosti skutku. Aj počas dôsledného vyšetrovania tohto skutku zistila nové skutočnosti, na základe ktorých si spisový materiál prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a vo veci začal trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ uviedla Klenková.
Dva ľudské životy
Prípadom sa policajti podľa nej naďalej intenzívne zaoberajú a vykonávajú všetky potrebné procesné úkony smerujúce k riadnemu objasneniu skutku. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala. Policajti informovali, že zrážka osobného a nákladného vozidla v utorok nadránom pri Zamarovciach si vyžiadala dva ľudské životy, 52-ročnej vodičky osobného vozidla a jej 61-ročného spolujazdca. Vodič kamióna sa nezranil.
Podľa pôvodných informácií polície mala auto viesť žena, ktorá z doposiaľ neobjasnených dôvodov prešla do protismeru. Najnovšie informácie však naznačujú niečo oveľa horšie. Ako informujú TV Noviny, podľa ich zistení mala byť žena mŕtva ešte pred nárazom. Znamenalo by to, že vozidlo šoféroval muž a okolnosti nehody by mohli naznačovať niečo úplne iné, ako „obyčajnú“ nehodu.
