Záhadná nehoda na diaľnici D1: Vodička mala byť údajne mŕtva ešte pred nárazom, prípad sa zamotáva

Nehoda na diaľnici D1 pri Trenčíne, ktorá si vyžiadala dva ľudské životy, má podľa najnovších zistení oveľa znepokojivejšie pozadie, než sa pôvodne predpokladalo. Vyšetrovanie totiž naznačuje, že jedna z obetí mohla zomrieť ešte pred samotnou zrážkou.
K incidentu došlo v utorok 16. decembra krátko po polnoci. Osobné vozidlo sa na diaľnici dostalo do protismeru, kde sa čelne zrazilo s protiidúcim nákladným autom. Následky boli fatálne. Obaja ľudia v osobnom vozidle zahynuli.
Podľa pôvodných informácií polície mala auto viesť žena, ktorá z doposiaľ neobjasnených dôvodov prešla do protismeru. Najnovšie informácie však naznačujú niečo oveľa horšie.
Žena mala byť mŕtva desiatky minút pred nárazom
Ako informujú TV Noviny, podľa ich zistení mala byť žena mŕtva ešte pred nárazom. Znamenalo by to, že vozidlo šoféroval muž a okolnosti nehody by mohli naznačovať niečo úplne iné, ako „obyčajnú“ nehodu. Policajti podľa portálu zrejme prípad posúdia a prekvalifikujú do kategórie závažnejšieho trestného činu.
