Zadržanie trénera mládeže pri Trnave vyvolalo obavy rodičov: Polícia preveruje závažné podozrenia

Foto: TASR (Dano Veselský)

Nina Malovcová
Vyšetrovanie sa má týkať správania trénera voči maloletým chlapcom, ktorí navštevovali tréningy.

Rodičia detí z futbalovej školy v okolí Trnavy zostali zaskočení správou, ktorá sa začala šíriť v miestnej komunite. Trénera, ktorý pracoval s mladými futbalistami, zadržala polícia a prípad vyvolal množstvo otázok aj obáv.

Na prípad upozornil portál TV Markíza. Podľa jeho informácií kriminalisti zasiahli vo futbalovej škole mládeže vo Vlčkovciach neďaleko Trnavy, kde mali preverovať podozrenia zo sexuálneho zneužívania a z ohrozenia mravnej výchovy mládeže.

Podľa podozrení mal komunikovať s maloletými nevhodným spôsobom

Vyšetrovanie sa má týkať správania trénera voči maloletým chlapcom, ktorí navštevovali tréningy. Podľa doterajších zistení mal s niektorými z nich komunikovať spôsobom, ktorý vyvolal vážne podozrenia. V rámci tejto komunikácie mali byť údajne posielané aj nevhodné fotografie. Objavili sa aj tvrdenia, že trénera mali pristihnúť v šatni bez oblečenia v prítomnosti mladistvého hráča. Práve tieto okolnosti mali viesť k tomu, že sa prípad dostal do pozornosti polície.

Polícia vykonáva procesné úkony

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave potvrdilo, že sa prípadom zaoberá. Podrobnosti však zatiaľ zverejňovať nechce, keďže vyšetrovanie stále prebieha.

„V súčasnosti prebiehajú procesné úkony s cieľom náležitého objasnenia všetkých okolností prípadu. Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť bližšie informácie ani sa vyjadrovať ku konkrétnym procesným úkonom,“ uviedla pre televíziu hovorkyňa Veronika Dachová. Podľa dostupných informácií už vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné stíhanie zadržaného muža. O jeho ďalšom osude tak bude rozhodovať súd.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
