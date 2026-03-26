Zadržali ho: Zápasník Gábor Boráros skončil v rukách policajtov, porušil zákaz

Bývalá hviezda MMA Gábor Boráros má ďalší problém. Po obvineniach z predania zápasu a tragickom úmrtí bývalej manželky ho teraz zadržala polícia. Dôvodom má byť to, že šoféroval bez vodičského preukazu, respektíve s platným zákazom.
Informáciu priniesla Pluska. Zadržaný mal byť v okrese Dunajská Streda. „Polícia dnes v popoludňajších hodinách, v obci Patáš, v okrese Dunajská Streda zastavila a kontrolovala vodiča vozidla zn. Škoda. Vykonanou lustráciu bolo zistené, že vodič má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Policajti 33 ročného muža na mieste obmedzili na osobnej slobode a je riešený v súvislosti s trestným činom marenie výkonu úradného rozhodnutia,“ vyjadrila sa hovorkyňa KR PZ Trnava Veronika Dachová.
Správu aktualizujeme.
Nahlásiť chybu v článku