Zachránili takmer 300 psov: Chovateľovi pri Prievidzi odobrali zúbožené zvieratá, žili v zlých podmienkach

Foto: Facebook (Štátna veterinárna a potravinová správa)

Tomáš Mako
TASR
Prievidzská veterinárna správa zhabala z chovného zariadenia 277 psov

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Prievidza zhabala v stredu (19. 11.) z chovného zariadenia 277 psov. Zvieratá boli dlhodobo držané v nevhodných podmienkach, chovateľ im opakovane neposkytoval dennú kontrolu, riadnu chovateľskú a veterinárnu starostlivosť, tiež maril výkon úradnej kontroly.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.

Veterinári spresnili, že RVPS Prievidza zhabala z chovného zariadenia 277 krížencov rôznych plemien, išlo napríklad o pudlíka, maltézskeho psíka, jazvečíka, kavaliera či kokeršpaniela. O aké chovné zariadenie ide, ŠVPS nešpecifikovala.

Zlý zdravotný stav psov a marenie kontroly

RVPS opakovane odhalila zdravotné a chovateľské nedostatky, či už tých istých zvierat, ako aj nových zvierat, tiež zistila nedostatky evidenčného a administratívneho charakteru. Zdravotné alebo iné chovateľské problémy, akými sú zubný kameň, paradentóza, iné očné poranenia, poškodenia a zmeny na čeľusti a tvárovej časti, ušný svrab či ďalšie nálezy na koži, zhoršené dýchanie, agresia alebo extrémna bojazlivosť, zistila RVPS u skoro 50 percent zvierat.

„Okrem toho pred aj počas samotnej veterinárnej kontroly boli zaznamenané vážne legislatívne porušenia upravujúce potrebnú súčinnosť pri výkone veterinárnej kontroly a držiteľ zvierat a jeho právny zástupca predmetnú súčinnosť neposkytovali, marili výkon úradnej kontroly, nevhodným spôsobom vystupovali voči veterinárnym inšpektorom a prítomným zložkám, a to vrátane vyhrážok a rôznych obštrukcií,“ ozrejmila ďalej ŠVPS.

Veterinárne závery z predchádzajúcich a tiež zo súčasných kontrol podľa nej jednoznačne konštatujú dlhodobé spôsobovanie bolesti a utrpenia. „Aktuálna kontrola vyžadovala intenzívnu spoluprácu orgánov veterinárnej správy, polície a Hasičského a záchranného zboru a občianskych združení pôsobiacich v oblasti ochrany zvierat. Zvieratá sa už na danej adrese nenachádzajú, začínajú sa konania voči subjektu v zmysle platnej legislatívy,“ dodala ŠVPS.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko zasypáva sneh: Začínajú komplikácie na cestách, to najhoršie ale ešte len príde

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac