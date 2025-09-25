Zabudnite na slnko, Slovensko dnes zahalí hnusoba: Dážď a vietor potrápia celú krajinu. Zlepšenie môže prísť čoskoro

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Kúrte, kto môžete.

Ešte pred pár dňami sme si mohli užívať slnečné popoludnia a vyraziť von iba v tričku. Teraz však nastal prudký obrat. Obloha sa zatiahla, vietor zosilnel a dážď sa drží na väčšine Slovenska. Kto dnes vyšiel z domu bez dáždnika, pravdepodobne to už oľutoval. Pocit chladu sa navyše ešte zvýrazňuje tým, že vzduch je vlhký a slnko sa na oblohe prakticky neukazuje.

Podľa predpovede portálu iMeteo sa daždivé počasie tak skoro neskončí. Zrážky, ktoré sa objavili už v utorok, budú pokračovať aj počas nasledujúcich dní a výraznejšie poľavia až cez víkend. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vysvetľuje, že príčinou je tlaková níž nad Talianskom, ktorá k nám posiela studený a vlhký vzduch. Výsledkom je sychravý štvrtok, ktorý pôsobí skôr októbrovo než septembrovo.

Dnes sa pripravte na mokré a studené počasie

Vo štvrtok bude na Slovensku prevládať oblačné až zamračené počasie. Na väčšine územia treba rátať s dažďom, ktorý sa miestami môže vyskytovať nepretržite. Denné teploty sa vyšplhajú len na 12 až 17 °C, pričom na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši budú maximá iba okolo 10 °C.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Kto plánuje vyraziť do hôr, musí sa pripraviť na poriadny chlad, vo výške 1500 metrov bude iba 7 °C. Meteorológovia zo SHMÚ očakávajú, že dnes spadne približne do 10 mm zrážok, ojedinele až 15 mm. Najviac dažďa sa očakáva na západe Slovenska. Sever je už premočený, za posledných 24 hodín tam napršalo aj vyše 20 mm. Ak teda žijete na severe alebo západe krajiny, počítajte s tým, že obloha zostane tmavá a vonku bude celý deň nepríjemne.

Piatok bude len o trochu lepší

Zajtra sa počasie mierne zmení, no na výrazné zlepšenie môžeme zabudnúť. Obloha zostane väčšinou zamračená, no intenzívny dážď by už nemal pokračovať. Namiesto neho sa budú objavovať skôr prehánky, najmä na východe Slovenska. Inde sa môže dokonca aj vyčasiť a chvíľami sa ukáže slnko.

Nočné teploty pritom klesnú na 8 až 13 °C, v severnej polovici Slovenska a na Spiši dokonca len na 4 až 8 °C. Cez deň sa opäť oteplí iba na 12 až 17 °C, pričom ojedinele na Zemplíne môže byť o niečo viac. Vietor bude slabší, takže pocit chladu nebude taký výrazný ako dnes.

Jeseň sa udomácni

Na víkend meteorológovia očakávajú mierne zlepšenie. Zrážky by mali slabnúť a miestami sa obloha vyjasní. Ani to však neznamená návrat leta. Maximálne teploty zostanú nízke a ranný chlad bude ešte výraznejší. Pre mnohých to bude znamenať prvé vykurovanie v sezóne, najmä v severných a horských regiónoch.

Ilustračná foto: Unsplash

Septembrové teplé dni sú definitívne za nami. Slovensko sa ocitlo v chladnom a vo vlhkom prúdení, ktoré bude určovať počasie aj v ďalšom období. Kto si ešte nestihol pripraviť jesenný šatník, teraz je na to ten správny čas. Najbližšie dni budú o nepremokavých bundách, teplých svetroch a dáždnikoch, ktoré sa oplatí mať stále poruke.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hrôza v Hongkongu. Ničivý tajfún spôsobil pretrhnutie priehrady, zahynulo najmenej 17 ľudí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac