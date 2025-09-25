Zabudnite na slnko, Slovensko dnes zahalí hnusoba: Dážď a vietor potrápia celú krajinu. Zlepšenie môže prísť čoskoro

Ešte pred pár dňami sme si mohli užívať slnečné popoludnia a vyraziť von iba v tričku. Teraz však nastal prudký obrat. Obloha sa zatiahla, vietor zosilnel a dážď sa drží na väčšine Slovenska. Kto dnes vyšiel z domu bez dáždnika, pravdepodobne to už oľutoval. Pocit chladu sa navyše ešte zvýrazňuje tým, že vzduch je vlhký a slnko sa na oblohe prakticky neukazuje.
Podľa predpovede portálu iMeteo sa daždivé počasie tak skoro neskončí. Zrážky, ktoré sa objavili už v utorok, budú pokračovať aj počas nasledujúcich dní a výraznejšie poľavia až cez víkend. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vysvetľuje, že príčinou je tlaková níž nad Talianskom, ktorá k nám posiela studený a vlhký vzduch. Výsledkom je sychravý štvrtok, ktorý pôsobí skôr októbrovo než septembrovo.
Dnes sa pripravte na mokré a studené počasie
Vo štvrtok bude na Slovensku prevládať oblačné až zamračené počasie. Na väčšine územia treba rátať s dažďom, ktorý sa miestami môže vyskytovať nepretržite. Denné teploty sa vyšplhajú len na 12 až 17 °C, pričom na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši budú maximá iba okolo 10 °C.
Kto plánuje vyraziť do hôr, musí sa pripraviť na poriadny chlad, vo výške 1500 metrov bude iba 7 °C. Meteorológovia zo SHMÚ očakávajú, že dnes spadne približne do 10 mm zrážok, ojedinele až 15 mm. Najviac dažďa sa očakáva na západe Slovenska. Sever je už premočený, za posledných 24 hodín tam napršalo aj vyše 20 mm. Ak teda žijete na severe alebo západe krajiny, počítajte s tým, že obloha zostane tmavá a vonku bude celý deň nepríjemne.
Piatok bude len o trochu lepší
Zajtra sa počasie mierne zmení, no na výrazné zlepšenie môžeme zabudnúť. Obloha zostane väčšinou zamračená, no intenzívny dážď by už nemal pokračovať. Namiesto neho sa budú objavovať skôr prehánky, najmä na východe Slovenska. Inde sa môže dokonca aj vyčasiť a chvíľami sa ukáže slnko.
Nočné teploty pritom klesnú na 8 až 13 °C, v severnej polovici Slovenska a na Spiši dokonca len na 4 až 8 °C. Cez deň sa opäť oteplí iba na 12 až 17 °C, pričom ojedinele na Zemplíne môže byť o niečo viac. Vietor bude slabší, takže pocit chladu nebude taký výrazný ako dnes.
Jeseň sa udomácni
Na víkend meteorológovia očakávajú mierne zlepšenie. Zrážky by mali slabnúť a miestami sa obloha vyjasní. Ani to však neznamená návrat leta. Maximálne teploty zostanú nízke a ranný chlad bude ešte výraznejší. Pre mnohých to bude znamenať prvé vykurovanie v sezóne, najmä v severných a horských regiónoch.
Septembrové teplé dni sú definitívne za nami. Slovensko sa ocitlo v chladnom a vo vlhkom prúdení, ktoré bude určovať počasie aj v ďalšom období. Kto si ešte nestihol pripraviť jesenný šatník, teraz je na to ten správny čas. Najbližšie dni budú o nepremokavých bundách, teplých svetroch a dáždnikoch, ktoré sa oplatí mať stále poruke.
