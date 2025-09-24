Hrôza v Hongkongu. Ničivý tajfún spôsobil pretrhnutie priehrady, zahynulo najmenej 17 ľudí

Supertajfún Ragasa v stredu ráno zasiahol územie Hongkongu. Pretrhnutie vodnej priehrady na Taiwane si v jeho dôsledku v noci vyžiadalo už najmenej 17 obetí, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Hongkonská meteorologická služba v stredu nadránom vyhlásila najvyšší varovný stupeň a oznámila, že vietor môže dosahovať rýchlosť až 118 kilometrov za hodinu.
Taiwanské úrady pred 07:00 h miestneho času (01:00 h SELČ) v dôsledku pretrhnutia priehrady v okrese Chua-lien na východe krajiny potvrdili 14 mŕtvych, 18 zranených a ďalších najmenej 30 ľudí je nezvestných. Úrady neskôr potvrdili ďalšie tri obete, čím sa počet vyšplhal na 17.
Bariérové jazero vzniklo po zosuvoch pôdy po predchádzajúcich silných dažďoch na riedko osídlenom východe Taiwanu, v utorok popoludní sa jeho brehy pretrhli a vylialo sa na mesto Kuang-fu.
Taiwan zaznamenal v dôsledku tajfúnu na východe krajiny približne 70 centimetrov zrážok.
Podľa miestnej vlády sa približne 60 percent z 8500 tamojších obyvateľov mesta rozhodlo pre „vertikálnu evakuáciu“ a ukryli sa na vyšších poschodiach svojich domov.
