Boli sme pri novom mori na Slovensku s bielou plážou, o ktorej ste nepočuli: Ľudia čakali 5 rokov, aby sa tu okúpali

Nádherná biela pláž, vylihovanie na ležadlách pod slnečníkom, osvieženie v príjemnej vode, alebo sŕkanie chladného drinku. Ak sa vám zdá, že teraz opisujeme idylku, akú môžete zažiť len pri mori, nie je to celkom tak. Táto charakteristika totiž sedí na miesto, ktoré vzniklo len nedávno a netreba za ním cestovať ďaleko, pretože sa nachádza na Slovensku.

Ešte na jar sme vás informovali o tom, že toto leto sa konečne okúpeme v obľúbenej vodnej nádrži Ružiná na juhu Slovenska. Nehovoríme o žiadnej inej, než o Ružinej, na napustenie ktorej ľudia čakali dlhých päť rokov, počas ktorých prebehla jej rekonštrukcia.

Ešte minulý rok kúpanie či užívanie si vodných športov vo vodnej nádrži nebolo možné, keďže vody v nej nebolo dostatok. A vyzerá to tak, že čakanie sa oplatilo, pretože na jej brehu vznikla zaujímavá pláž.

Po 5 rokoch sa vo vodnej nádrži konečne okúpeme

V roku 2019 bola vodná nádrž Ružiná z dôvodu rekonštrukcie vypustená, s jej opätovným napúšťaním sa začalo v lete 2021. Vlani pred letnou sezónou bola priehrada naplnená približne na 36 percent svojho objemu. Samosprávy kritizovali aj zarastené brehy, ktoré po vypustení priehrady pokryli náletové dreviny či burina, uvádza TASR.

Teraz je však situácia úplne iná a Ružiná už viac nepripomína len akýsi močiar, ale je miestom, kde sa chcete v lete okúpať. Na jej brehu vzniklo miesto s atmosférou ako pri mori. Hovoríme o pláži Kotva, ktorá pôsobí moderne, a to až natoľko, že niektorí neveria, že sa nachádza naozaj u nás a nie niekde v zahraničí. Pravda je však taká, že za ňou stačí zájsť do obce Ružiná.

„Vyzerá to dobre, to je na Slovensku?“ opýtal sa zvedavý komentujúci pod fotografiami, ktoré boli zdieľané na facebooku. „Ako pri mori,“ dodal niekto ďalší. „Wau, tam sa určite pôjdeme kuknúť, vyzerá to tam ako pri mori ozaj,“ zhodli sa na tomto tvrdení viacerí.

Vybrali sme sa teda k „slovenskému moru“ presvedčiť sa na vlastné oči o tom, ako táto pláž, pár minút od Lučenca, vyzerá.

Ak si nič nedáte, s toaletou môžete mať problém

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného