Zabudnite na Chorvátsko: Slovákom učarovala nová netradičná destinácia. Začali tam chodiť, akoby to bolo zadarmo

Záujem Slovákov o cestovanie do Japonska v roku 2025 výrazne vzrástol. Vyplýva to z analýzy predaja leteniek prostredníctvom spoločnosti Kiwi.com, podľa ktorej sa počet odletov do tejto ázijskej krajiny zvýšil o 54 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Okrem zvýšeného dopytu ovplyvnila rozhodovanie cestujúcich aj znížená priemerná cena leteniek, ktorá medziročne klesla o 9 %. Podľa spoločnosti Kiwi.com stúpa popularita aj menej tradičných cieľových miest. Medzi destináciami, ktoré zaznamenali najvýraznejší nárast záujmu, dominujú Osaka a Okinawa. Zatiaľ čo návštevnosť Okinawy sa zvýšila o 60 %, počet ciest do Osaky narástol medziročne až o 567 %.

Dôvodov je viacero

Dôvodom je jednak atraktívne pobrežie Okinawy, ale aj svetová výstava EXPO 2025, ktorá sa koná v Osake na umelom ostrove Jumeshima od 13. apríla do 13. októbra 2025. Témou výstavy je „Navrhovanie spoločnosti budúcnosti pre naše životy“.

„Významná udalosť, akou je EXPO, ovplyvňuje aj cestovné plány Slovákov. Záujem o nové technológie a inovácie, kultúrne obohatenie a reprezentácia Slovenska na medzinárodnej scéne motivuje ľudí cestovať aj do vzdialenejšej cudziny. EXPO ponúka jedinečnú príležitosť na cestovanie a spoznávanie nových destinácií, čo je pre mnohých Slovákov atraktívne. Predaj leteniek tomu nasvedčuje – Slováci v krajine trávia dlhší čas a rezervácie uskutočňujú bližšie k dátumu odchodu,“ uviedla Daniela Chovancová, hovorkyňa spoločnosti Kiwi.com.

Z pohľadu zloženia cestujúcich v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne stúpol podiel párov, ktoré aktuálne tvoria 43 % cestujúcich. Najväčšiu skupinu však naďalej predstavujú individuálni cestovatelia s podielom 46 %.Zaujímavé zistenia prináša aj analýza odletových miest Slovákov smerujúcich do Japonska. Zatiaľ čo letiská v Budapešti a Viedni tradične zohrávajú významnú úlohu pri cestovaní do zahraničia, v prípade Japonska odlietala väčšina cestujúcich z iných destinácií.

Podľa údajov Kiwi.com začína svoju cestu do Japonska v Budapešti len 30,28 % Slovákov, vo Viedni 21,47 %. Rastie tiež obľuba kombinovaných ciest s viacerými ázijskými zastávkami. „Vidíme, že naši zákazníci čoraz častejšie kombinujú návštevu viacerých ázijských krajín,“ vysvetlila Daniela Chovancová.

Preferencie Slovákov sa menia

„Japonsko sa tak stáva atraktívnou medzizastávkou na ich ceste po Vietname, Thajsku či Kórei. Tieto zistenia poukazujú na meniace sa preferencie slovenských cestovateľov a ich čoraz väčšiu otvorenosť dobrodružným cestám, ktoré sa skladajú z kombinácií rôznych destinácií počas jednej cesty.“

Medzi najčastejšími krajinami, z ktorých Slováci v tomto roku prilietajú do Japonska, sa okrem tradičných európskych letísk objavujú aj Kórea, Vietnam, Čína, Hong Kong a Thajsko. Dĺžka pobytu v Japonsku sa podľa dát líši v závislosti od toho, z ktorej krajiny cestujúci prichádza. Slováci, ktorí prilietajú z Európy, zvyčajne strávia v Japonsku viac ako týždeň.

V prípade cestovateľov, ktorí navštívia Japonsko v rámci širšej trasy po juhovýchodnej Ázii, býva ich pobyt kratší – približne 40 % z nich ostáva v krajine najviac šesť dní. Tento trend naznačuje, že pre mnohých ide skôr o krátkodobú, no intenzívnu návštevu.