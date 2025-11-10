Za úsmevom skrýval utrpenie. Milan Lasica žil štyri desaťročia s chorobou, o ktorej nikto nevedel

Strata blízkeho človeka vždy zanechá ticho, ktoré sa nedá vyplniť. Pre Magdu Vášáryovú však odchod jej manžela Milana Lasicu nie je len koncom, ale aj pokračovaním ich hlbokého puta, ktoré cíti v každom okamihu.
Herečka, diplomatka a žena s obdivuhodnou vnútornou silou. Tak Magdu Vášáryovú pozná celé Slovensko. Po boku legendárneho umelca Milana Lasicu prežila desaťročia naplnené tvorivosťou, humorom i tichým porozumením, ktoré nepotrebovalo slová. Ich vzťah bol postavený na rešpekte, slobode a dôvere – hodnotách, ktoré dnes Vášáryová s pokorou spomína. Hoci sa musela vyrovnať s jeho náhlym odchodom, nestráca pokoj ani vďaku za spoločný život. Pre magazín Eva prehovorila otvorene o svojich pocitoch, o živote po boku Milana Lasicu aj o chvíli, keď sa musela zmieriť s tým, že sa ich cesty rozdelili.
Milan je stále prítomný
Magda Vášáryová prehovorila o tom, ako vníma každodennosť po smrti svojho manžela, legendárneho umelca Milana Lasicu. Hoci jeho fyzická prítomnosť chýba, v jej živote zostáva stále prítomný.
„Zatiaľ vlastne nežijem bez Milana. V dennom styku mi nechýba, pretože on bol mlčanlivý človek. A nemiešal sa vôbec do môjho života. Skôr som sa posledné roky musela ja o neho viacej starať. On vlastne neodišiel, je tu stále. V nedeľu som bola na koncerte, speváci spievali jeho texty. Zapnem rádio, počujem jeho pesničku, zapnem televízor, ide Ktosi je za dverami. Hanka dávala dokopy veľkú knihu o ňom, čo by ticho ocenil…“
