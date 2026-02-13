Za úsmevom Kataríny Brychtovej sa skrývalo trápenie: Pravda, ktorú dlho nehovorila nahlas

Foto: Instagram (katarinabrychtova)

Frederika Lyžičiar
Navonok rozdávala úsmevy, no v súkromí prežívala jedno z najťažších období svojho života.

Život ženy býva často balansovaním medzi rodinou, prácou a vlastnými snami. Aj známe osobnosti si prechádzajú obdobiami, ktoré preveria ich silu, trpezlivosť i schopnosť nevzdať sa toho, čo milujú.

Materstvo patrí k najkrajším, ale zároveň aj najnáročnejším etapám života. Svoje o tom vie aj moderátorka Katarína Brychtová, ktorá sa musela naučiť skĺbiť starostlivosť o deti s intenzívnou pracovnou vyťaženosťou v médiách, ako prezradila pre magazín Báječná žena.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Brychtová (@katarinabrychtova)

Medzi rodinou a kariérou bez rovnováhy

Relácia Pošta pre teba sa po svojom štarte v roku 2004 rýchlo zaradila medzi najúspešnejšie projekty verejnoprávnej televízie a Katarína Brychtová sa stala jej nezameniteľnou tvárou. Za úspechom na obrazovke sa však skrývalo náročné osobné obdobie, keď sa snažila byť rovnako dobrou mamou aj profesionálkou.

„Myslím, že to bolo najnáročnejšie obdobie môjho života. Keď boli deti malé, mala som veľmi veľa práce v dabingu, v televízii. Takže som mala takú schizofréniu. Keď som bola s deťmi, tak som vedela, že som mohla byť v robote. Keď som bola v robote, tak mi bolo ľúto za deťmi,“ opísala svoje pocity z prvých rokov materstva. S odstupom času sa však na toto obdobie pozerá zmierlivejšie. Dnes si ako trojnásobná babička vychutnáva chvíle s vnúčatami oveľa pokojnejšie a s väčším nadhľadom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Brychtová (@katarinabrychtova)


„Takže to bolo veľmi ťažké obdobie, ale povedala by som všetkým dievčatám – nebojte sa, to prejde. Vtedy som si to nevedela predstaviť a mala som pocit, že sa nikdy poriadne nevyspím, ale všetko prejde. Musím povedať, že teraz to obdobie, aké mám, keď už som babička, je veľmi príjemné a tiež krásne obdobie v živote,“ odkázala ženám, ktoré riešia podobné dilemy.

Nadhľad namiesto honby za dokonalosťou

