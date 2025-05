Za tehotenstvo im hrozilo pokarhanie riaditeľom školy: Gymnázium po mesiacoch odstránilo z poriadku sporný bod

Ešte v januári sme upozornili na možné porušovanie ľudských práv tehotných študentiek na dvoch cirkevných gymnáziách. Za otehotnenie im hrozilo pokarhanie od riaditeľa. Obe školy po našich článkoch svoje školské poriadky upravili a systém karhania za otehotnenie odstránili. Možné porušenie nariadení naznačovala aj školská inšpekcia.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého odstránilo bod o karhaní tehotných dievčat a chlapcov, ktorí by sa počas štúdia stali otcami. Len donedávna gymnázium uplatňovalo opačný postup a takéto konanie trestalo.

„Žiačka, ktorá otehotnie, dostane riaditeľské pokarhanie podobne ako žiak, ktorý by bol otcom jej dieťaťa (výnimku tvorí počatie dieťaťa v legitímnom manželstve alebo prípad, kedy by k otehotneniu došlo v dôsledku násilného činu, napr. znásilnenia),“ písalo sa v školskom poriadku gymnázia.

Riaditeľka si pravidlo obhajovala, odborníčka upozornila na porušenie zákona

Riaditeľka gymnázia vtedy pravidlo obhajovala a odvolávala sa na hodnoty, ku ktorým sa snažia žiakov viesť.

„Toto výchovné opatrenie je vyjadrením nesúladu medzi skutkom a hodnotami, ku ktorým sa snažíme našich žiakov viesť. Zároveň chcem zdôrazniť, že jednou z najvyšších hodnôt je sám život. A preto, keby takáto situácia nastala, poskytli by sme v rámci našich možností žiačke – matke morálnu, hmotnú alebo akúkoľvek ľudskú pomoc, ktorá by bola potrebná (tak, ako to uvádza tento bod školského poriadku ďalej),“ uviedla Silvia Bagínová, riaditeľka Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.

K prípadu sme vtedy oslovili aj odborníčku, ktorá uviedla, že ide o jasné porušenie viacerých zákonov, najmä antidiskriminačného.

„Je to diskriminácia, ku ktorej dochádza vtedy, ak je nejaká osoba z určitého dôvodu znevýhodňovaná – v tomto prípade je diskriminovaná za to, že je tehotná. Dôvod na znevýhodnenie musí patriť pod tzv. chránený dôvod, medzi ktorý patrí aj pohlavie, vrátane tehotenstva. Takéto konanie školy/riaditeľa je teda nielen ľudsky nepochopiteľné, ale aj protiprávne,“ potvrdila nám odborníčka na ľudské práva žien a politologička Adriana Mesochoritisová.

Pochybnosti vyjadrila aj školská inšpekcia

Na možné pochybenie sme upozornili aj štátnu školskú inšpekciu, ktorá naznačila, že konkrétne pravidlo by mohlo byť vážnym problémom.

„Podľa nášho názoru predmetné ustanovenie školského poriadku nemá oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky,“ uviedla Viera Hrnčíková, riaditeľka školského inšpekčného centra v Trenčíne s tým, že prípadom sa budú zaoberať.

K úprave školského poriadku tam došlo už v apríli tohto roku, rozporuplný bod sa tam vtedy však stále nachádzal. Po našom ďalšom upozornení a otázkach smerujúcich na inšpekciu, gymnázium definitívne bod o karhaní za otehotnenie a otcovstvo počas štúdia odstránilo.

Začiatkom marca bod o karhaní študentiek za otehotnenie zrušilo aj Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre, na čo sme taktiež upozorňovali v článku z januára.