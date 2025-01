Exkluzívne: Za otehotnenie hrozí na tejto škole pokarhanie otcovi aj matke. Riaditeľka vysvetľuje dôvod

Udelenie pokarhania riaditeľom školy za otehotnenie uznáva ďalšia cirkevná stredná škola. Ide o Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne. Na tejto škole by dostal pokarhanie aj študent, u ktorého by sa preukázalo, že je otcom.

„Žiačka, ktorá otehotnie, dostane riaditeľské pokarhanie podobne ako žiak, ktorý by bol otcom jej dieťaťa (výnimku tvorí počatie dieťaťa v legitímnom manželstve alebo prípad, kedy by k otehotneniu došlo v dôsledku násilného činu, napr. znásilnenia),“ nachádza sa v školskom poriadku gymnázia.

Na podobný prípad sme upozornili nedávno – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre malo taktiež v školskom poriadku pravidlo o udeľovaní riaditeľského pokarhania tehotným študentkám.

Vyjadrenie nesúladu medzi skutkom a hodnotami

S otázkami na pravidlo sme sa obrátili priamo na vedenie gymnázia.

„Toto výchovné opatrenie je vyjadrením nesúladu medzi skutkom a hodnotami, ku ktorým sa snažíme našich žiakov viesť. Zároveň chcem zdôrazniť, že jednou z najvyšších hodnôt je sám život. A preto, keby takáto situácia nastala, poskytli by sme v rámci našich možností žiačke – matke morálnu, hmotnú alebo akúkoľvek ľudskú pomoc, ktorá by bola potrebná (tak, ako to uvádza tento bod školského poriadku ďalej),“ uviedla Silvia Bagínová, riaditeľka Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého.

