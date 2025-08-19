Za sladkosti či slané by sme si priplatili: DPH sa zrejme bude znovu zvyšovať, týkať by sa to malo vybraných produktov

Od posledného zvyšovania dane z pridanej hodnoty (DPH) Slováci dúfali, že k nemu tak ľahko znovu nepríde. Ako sa zdá, daň sa zrejme bude predsa len zvyšovať, tentoraz za produkty so zvýšeným obsahom cukru či soli. Stáť má za tým nový návrh, ktorý by vybrané produkty presunul do vyššej sadzby DPH.
S informáciou prišili Hospodárske noviny, pričom o hrozbe zvyšovania dane hovorila už skoršie aj opozičná SaS.
DPH by stúpla o 4 percentá
Aktuálne majú základné potraviny 5-percentnú výšku DPH a ostatné potraviny 19 percent. Podľa návrhu by sa mali produkty ako čipsy, čokolády, zmrzlina či keksy zdaňovať 23-percentnou sadzbou DPH, čo by výrazne navýšilo ceny týchto potravín. Produkty by mali byť definované colným sadzobníkom.
Potraviny už výrazné zdražovanie vplyvom štátu zažili. Od nového roka je v pôsobnosti nová daň za sladené nápoje. Každý balený nápoj s obsahom cukru či iným sladidlom teda podlieha prísnej dani vo výške niekoľko desiatok centov až eur podľa objemu či hmotnosti potraviny. To sa premietlo najmä na cenách v obchodoch, ktoré od začiatku roka stúpli.
