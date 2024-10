Za priestupok by mohli byť udelené verejnoprospešné práce, navrhujú poslanci Hlasu. Takto by to vyzeralo v praxi

Koaliční poslanci strany Hlas-SD Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a Roman Malatinec navrhujú zmeniť zákon o priestupkoch. Medzi sankcie za priestupky by tak mohlo patriť aj vykonanie menších obecných služieb. Zvýšiť by sa mohli aj horné hranice pokút. Vyplýva to z novely priestupkového zákona, ktorú poslanci predložili na rokovanie Národnej rady (NR) SR.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Predloženým návrhom zákona sa reflektuje najmä na legislatívne zmeny v Trestnom zákone v súvislosti s úpravou výšky škody, ktorá zakladá trestnú zodpovednosť pri niektorých majetkových trestných činoch. V dôsledku úpravy výšky malej škody tak dochádza ku kvalifikovaniu protiprávneho konania, ktorým bola spôsobená škoda vo výške menšej ako 700 eur, za priestupok,“ uviedli poslanci v materiáli.

Problémy s vymáhaním

Zavedenie sankcie menších obecných služieb poslanci odôvodnili prípadmi, keď pokutu štát nedokáže vymôcť. Samotný finančný postih v situácii, keď si páchateľ môže dovoliť pokutu zaplatiť, podľa nich nie je dostatočne odstrašujúcim nástrojom. Dospelý človek by takýto trest mohol dostať v trvaní od 20 do 150 hodín. Maloletý páchateľ od 10 do 75 hodín. Vykonávať by ich musel pre obec či jej rozpočtovú organizáciu bez nároku na odmenu.

Podľa novely by sa za majetkové priestupky mohli zvýšiť aj sadzby pokút. „Súčasné horné hranice (331 eur v neskrátenom konaní, 33 eur v blokovom konaní a 250 eur v rozkaznom konaní) nie sú dostatočné. V priestupkovom konaní sa prejednávajú aj priestupky proti majetku, pri ktorých bola spôsobená škoda, ktorá je vyššia ako maximálna pokuta, ktorú možno uložiť,“ napísali poslanci.

V neskrátenom konaní by sa tak horná hranica pokuty mohla zvýšiť na 1400 eur, v blokovom konaní na 500 eur a v rozkaznom konaní na 1000 eur. Zmena zákona by zaviedla aj ešte vyššie sadzby v prípade opakovaných priestupkov počas 12 mesiacov. V takomto prípade by bola horná hranica pokuty stanovená na 2000 eur a v prípade rozkazného konania na 1500 eur.

Navrhovaná zmena legislatívy by rozšírila aj kompetencie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v priestupkovom konaní. „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže navrhnúť správnemu orgánu, aby s ohľadom na osobu mladistvého v prípadoch, keď sa to vzhľadom na okolnosti konkrétneho konania javí ako vhodné a účelné, uložil mladistvému sankciu menších obecných služieb,“ uvádza sa v materiáli. Poslanci navrhujú účinnosť novely zákona od začiatku budúceho roka.