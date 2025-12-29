Za čo Pellegrini dostáva vyše 18 000 eur mesačne? Pozreli sme sa na jeho program v roku 2025, toto všetko urobil

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Nina Malovcová
TASR
Domáce výjazdy aj zahraničné samity, čo presne robil prezident Pellegrini v roku 2025.

Prezident SR Peter Pellegrini absolvoval v roku 2025 viacero domácich aj zahraničných pracovných ciest. Program zahŕňal oficiálne návštevy, regionálne výjazdy, účasť na spomienkových podujatiach a rokovania na medzinárodných fórach.

Ako pripomína TASR, jednotlivé aktivity sa viazali na aktuálne politické, bezpečnostné, spoločenské a historické udalosti.

Domáci program prezidenta v roku 2025

Rok sa začal účasťou prezidenta na novoročných štátnych, duchovných a kultúrnych podujatiach. V januári navštívil obec Nemecká pri príležitosti 80. výročia tragických udalostí druhej svetovej vojny. Spomienkové zhromaždenia absolvoval aj v Ostrom Grúni a Kľaku.

Súčasťou januárového programu boli aj bezpečnostné aktivity vrátane zasadnutia Bezpečnostnej rady SR a návštev bezpečnostných inštitúcií. Vo februári prezident absolvoval regionálne výjazdy do Komárna, Skalice a Senice, kde rokoval so zástupcami samospráv o fungovaní miest a obcí. V marci a apríli nasledovali návštevy Zvolena, Banskej Bystrice, Hlohovca a Galanty, pričom program tvorili stretnutia so samosprávami, miestnymi inštitúciami a obyvateľmi.

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

V máji navštívil Malacky, Brezno a Košice a zúčastnil sa na celoštátnych oslavách 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch. V Košiciach sa zúčastnil aj na odovzdávaní ocenení Zlatý dáždnik a na podujatí Tanec bez hraníc. V júni pokračoval regionálny program návštevou Popradu, kde sa diskutovalo o témach cestovného ruchu a regionálnej ekonomiky.

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Na jeseň prezident navštívil viaceré mestá a obce v rámci spomienkových a kultúrnych podujatí. V septembri zavítal do Banskej Štiavnice, Šaštína-Stráží a Brezovej pod Bradlom. Október patril spomienkam na Karpatsko-dukliansku operáciu vo Vyšnom Komárniku a regionálnym výjazdom do Sliača, Banskej Bystrice a Brhloviec. Domáci program uzavrel v decembri návštevou Kliniky detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

Zahraničné pracovné a oficiálne cesty

Popri domácom programe absolvoval prezident SR v roku 2025 aj viaceré zahraničné pracovné a oficiálne návštevy. V januári navštívil Taliansku republiku a Poľsko, kde sa zúčastnil na spomienkových podujatiach pri príležitosti 80. výročia oslobodenia koncentračných táborov Auschwitz-Birkenau.

Vo februári sa zúčastnil na Akčnom samite o umelej inteligencii v Paríži a na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v Mníchove. V marci absolvoval účasť na samite formátu S3 v Slavkove u Brna a oficiálnu návštevu Albánska. V apríli sa zúčastnil na pohrebe pápeža Františka vo Vatikáne a na samite Iniciatívy troch morí vo Varšave.

Foto: SITA/AP

V máji nasledovali návštevy Terstu, Turína, Vatikánu a Podgorice. V júni sa prezident zúčastnil na samite Bukureštskej deviatky vo Vilniuse, pracovnej návšteve Slovinska a samite NATO v Haagu. V júli absolvoval oficiálnu návštevu Chorvátska.

Na jeseň navštívil Japonsko, kde sa zúčastnil na svetovej výstave EXPO v Osake, navštívil Hirošimu a zúčastnil sa na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku. Zahraničný program pokračoval v októbri pracovnými rokovaniami v Miláne a Janove, účasťou na samite Arraiolos v Tallinne, návštevou Skopje a Generálnou konferenciou UNESCO v Samarkande.

Foto: SITA/AP

Uzavretý bol v novembri návštevou Prahy a Lisabonu a v decembri účasťou na samite V4 v Ostrihome, oficiálnou návštevou Svätej stolice, rokovaniami v Belehrade a návštevou slovenských vojakov pôsobiacich v misii KFOR v Kosove.

