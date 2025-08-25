Za chrbtom stráže a rakety ako suveníry: Takto vyzerá „luxusná“ dovolenka v Severnej Kórei, turistka opísala pobyt

Čistý biely piesok, nové ležadlá, pol litra piva za 55 centov a k tomu raketový model za 37 € ako suvenír. Tak vyzerala dovolenka Anastasie Samsonovej, ktorá sa stala jednou z prvých turistiek v novom prímorskom rezorte Wonsan Kalma v Severnej Kórei. Luxusné prostredie však sprevádzala zvláštna realita.
Pláže boli úplne prázdne, program pevne stanovený a skupinu Rusov sledovali ozbrojení strážnici na každom kroku. Ako uvádza BBC, rezort otvorili 1. júla na východnom pobreží krajiny, v oblasti, kde vyrastal Kim Čong-un. Severokórejská propaganda ho predstavuje ako výkladnú skriňu turizmu, no zatiaľ tam môžu cestovať len ruskí turisti v organizovaných skupinách pod prísnym dohľadom režimu.
Dovolenka pod prísnym dohľadom
Samsonova cestovala v júli so 14 ďalšími ľuďmi. Itinerár bol pevne daný a odchýlky neboli možné. „Sprievodcovia nám povedali, že stráže sú tam preto, aby sme nevyľakali miestnych, ktorí celé roky nevideli cudzincov,“ vysvetlila. Podľa nej obyvatelia na turistov reagovali prekvapene a sledovali ich so zvedavým údivom.
Fotografovanie stavieb bolo zakázané a od žien sa očakávalo konzervatívne oblečenie. Napriek tomu Anastasia opisuje pláž ako perfektnú, čistú, prázdnu a každý deň upravenú do detailov. „Bolo to ako dovolenka bez ľudí. Pláže boli každý deň dokonale čisté a prázdne,“ dodala.
Rakety ako suveníry
Týždňový pobyt z Ruska stojí približne 1 660 €, čo je o 60 % viac než priemerná mesačná mzda v krajine. Niektoré cestovné kancelárie lákajú dokonca aj na „unikátnu polohu pri raketovej základni“.
Počas Anastasinej dovolenky sa žiadne skúšky nekonali, no turisti si mohli kúpiť miniatúry severokórejských rakiet za 37 dolárov. Najobľúbenejším suvenírom bolo olympijské oblečenie s národnými symbolmi. Jedálny lístok pozostával najmä z mäsa v sladkokyslej omáčke, zeleniny a lacného piva, ktoré na pláži stálo len 55 centov.
Za luxusom sa skrýva tvrdá realita
Wonsan Kalma je pre režim výkladnou skriňou, no jeho výstavba je sprevádzaná obvineniami z nútených prác. Ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že na projekte pracovali tzv. „šokové brigády“. Robotníci mali pracovať v extrémnych podmienkach, dlhé hodiny bez odpočinku a často bez primeranej mzdy. OSN hovorí, že ide o typický príklad systému nútenej práce v krajine.
Turistka sa chce vrátiť
Napriek prísnym pravidlám a kontroverznému pozadiu Anastasia tvrdí, že by sa do rezortu chcela vrátiť. „Rozmýšľame, že pôjdeme opäť celá skupina. Počula som, že neďaleko je aj lyžiarske stredisko, možno sa raz pozriem aj tam,“ povedala.
Nahlásiť chybu v článku