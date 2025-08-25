Rieka vydala štyri telá, dve niesli známky škrtenia: Súd rieši brutálny prípad, podozrivý už je vo väzbe

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Muž odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa vrážd.

Francúzsky súd v nedeľu obvinil nemenovaného muža bez domova z vraždy štyroch ľudí, ktorých telá boli nájdené v rieke Seina v meste Choisy-le-Roi v metropolitnej oblasti Paríža. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podozrivého zatkli v stredu a následne ho umiestnili do predsúdnej väzby. Prokuratúra uviedla, že „hoci je jeho totožnosť nejasná, je to bezdomovec vo veku okolo 20 rokov, ktorého štátna príslušnosť nie je stanovená“. Muž odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa vrážd, no vyšetrovatelia našli medzi ním a každou jednou obeťou spojitosť.

Spojenie medzi podozrivým a obeťami

Telá našli v Seine 13. augusta a patrili dvom 21-ročným Alžírčanom, 26-ročnému Tunisanovi a 46-ročnému Francúzovi. Prvé z nich v rieke spozoroval cestujúci z prímestského vlaku. Pri následnej prehliadke oblasti hasiči a polícia objavili v rieke ďalšie tri telá.

Všetkých štyroch mužov svedkovia predtým videli v oblastiach, kde sa podozrivý zdržiaval. Dve nájdené telá boli čiastočne vyzlečené a na dvoch boli viditeľné známky škrtenia. Podozrivého zatkli z iného dôvodu ešte pred nájdením tiel 5. augusta, kedy uňho našli dokumenty patriace jednej z obetí.

