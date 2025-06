Z vysnívanej dovolenky nemilé prekvapenie: Jasmina Alagič musela v Amerike riešiť problém, ktorý všetko skomplikoval

Nie každá dovolenka začína podľa predstáv a presne taký štart zažila aj Jasmina Alagič so synom. Namiesto oddychu pri bazéne ich prvé dni v Amerike prekvapili poriadnou dávkou neplánovaného dobrodružstva.

Jasmina Alagič sa so synom Sanelom rozhodla leto stráviť za veľkou mlákou – naplánovali si mesačný pobyt v Amerike, aby predišli pracovnému zhonu a užili si rodinný čas. No namiesto pokojného začiatku ich čakalo nečakané dobrodružstvo, ktoré preverilo ich schopnosť improvizovať, ako informuje magazín Koktejl.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Ubytovanie, ktoré nezodpovedalo predstavám

„Drahí priatelia, prvý deň v Amerike. Ak ste čakali nádherné „storky“ o tom, ako si váľame šunky pri bazéne, tak nie. My vám ideme ukázať realitu,“ prihovorila sa Jasmina svojim fanúšikom na Instagrame v príbehu hneď po príchode do USA. „Nabalení po strop v aute sme museli opustiť Airbnb, ktoré niekedy pripomínalo môj Instagram, že to tam vyzerá oveľa lepšie ako naživo,“ opísala s humorom situáciu, do ktorej sa dostali v meste Sterling v americkom štáte Virgínia.

„Ja proste nepotrebujem luxus, ale neznášam špinu. Takže sme nabalili deti, veci a toto je fakt dobrodružstvo, že ideme sa najesť, keďže deti umierajú od hladu a netušíme, kde skončíme… Sledujte, ako bude toto americké dobrodružstvo pokračovať,“ dodala s úsmevom. Namiesto plánovaného oddychu tak prvé hodiny strávili hľadaním jedla a nového ubytovania, aby zabezpečili pohodlie pre deti.

Rodinné leto v Amerike