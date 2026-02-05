Už sa to začalo a pocítime to všetci: Slovákov čaká poriadne bolestivá konsolidácia, varuje analytik

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Tržby maloobchodu v decembri 2025 medziročne klesli o 5 %.

Fiškálna konsolidácia citeľne nahlodáva spotrebiteľské nálady slovenských domácností, čo sa prejavuje aj na nižších tržbách obchodníkov. Negatívne dosahy fiškálnej konsolidácie na spotrebu domácností sa tento rok pritom najskôr ešte viac zvýraznia.

Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o maloobchodných tržbách v decembri 2025 a za celý rok 2025, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. „Konsolidácia totiž priamo zasiahne aj do čistých príjmov domácností, ktoré tak pravdepodobne budú reagovať ďalším utiahnutím spotreby. Aj tento rok preto tržby maloobchodu ostanú v červených číslach – druhý rok v rade,“ spresnil Koršňák.

„Z makroekonomického pohľadu predstavuje slabý maloobchod významnú brzdu domáceho dopytu a bude tlmiť rast hrubého domáceho produktu (HDP) aj na začiatku roka 2026. Spotreba domácností tak zostáva slabým článkom ekonomického rastu, pričom jej oživenie je pomalšie než v predchádzajúcich cykloch po inflačných šokoch,“ poznamenal Tomáš Boháček, analytik 365.bank.

Negatívna trojkombinácia

Boháček v najbližších mesiacoch očakáva pokračovanie volatilného vývoja tržieb len „mierne nad nulou“. „Na spotrebu bude negatívne vplývať kombinácia konsolidačných opatrení, vyšších regulovaných cien a pretrvávajúcej psychologickej neistoty domácností. Aj pri postupnom raste miezd bude veľká časť príjmov absorbovaná nákladmi na bývanie, energie a služby. Obrat k udržateľnejšiemu rastu maloobchodu je realistický až v druhej polovici roka 2026, za predpokladu ďalšieho spomaľovania inflácie a rýchlejšieho rastu reálnych príjmov domácností,“ podčiarkol.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Kľúčovým rizikom však podľa neho zostáva nálada spotrebiteľov. „Ak sa dôvera výraznejšie nezlepší, priaznivejšie mzdové čísla sa do spotreby budú premietať len veľmi pomaly a vzhľadom na neistotu vo firemnom sektore sa rast HDP nevyšplhá nad 1 %,“ dodal Boháček.

„V roku 2026 predpokladáme rast reálnej spotreby domácností o viac než 1 % medziročne. Nárast priemernej nominálnej mzdy pre tento rok odhadujeme na úrovni 5 %, čo by pri očakávanej štvorpercentnej inflácii malo priniesť približne jednopercentný nárast reálnej mzdy. Istú časť inflácie však vláda kompenzuje cez energošeky za teplo, čo zvyšuje disponibilné príjmy obyvateľov,“ doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

ŠÚ SR informoval, že tržby maloobchodu v decembri 2025 medziročne klesli o 5 %, čo bol najhorší mesačný výsledok roka 2025. Maloobchodné tržby po sezónnom očistení v porovnaní s novembrom 2025 zostali rovnaké. Tržby maloobchodu v súhrne za celý rok 2025 zaznamenali pokles o 1,2 %.

