Z týchto prevádzok by ste potraviny jesť nechceli: Inšpektori odhalili špinu, zlé skladovanie aj predaj po záruke

Nina Malovcová
TASR
Potravinové kontroly odhalili stovky problémov.

Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vo februári 2026 vykonali 3090 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná pri 872 právnych subjektoch a v 1653 prevádzkach. Nedostatky boli zistené pri 356 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 1535 nedostatkov.

Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. „Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene skladovania, v hygiene predaja a v označení,“ spresnila ŠVPS.

Najvyššia udelená pokuta bola 4000 eur

„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 175 blokových pokút v celkovej výške 5350 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 51 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 33.800 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 4000 eur,“ dodala veterinárna a potravinová správa.

Jar sa oficiálne začala, no prichádza zima: Slovensko čaká ochladenie, objaví sa aj sneženie

Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
