Jar sa oficiálne začala, no prichádza zima: Slovensko čaká ochladenie, objaví sa aj sneženie

Astronomická jar odštartovala, no počasie na Slovensku sa vydá opačným smerom. Už počas dneška dorazí výrazná zmena, ktorá prinesie ochladenie, zrážky a lokálne aj sneženie. Najvýraznejšie sa situácia prejaví v sobotu, keď sa počasie zhorší na väčšine územia.
Ako informuje portál iMeteo, za zmenou stojí zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou, ktorý začne ovplyvňovať naše územie už v nočných hodinách.
Studený front už dorazil nad Slovensko
Počas noci začal od severovýchodu postupovať nad Slovensko studený front, ktorý priniesol prvé zrážky. Tie sa následne rozšírili smerom na juhozápad a zasiahli väčšinu územia. Súčasne sa vo vyšších vrstvách ovzdušia presúvala tlaková níž z oblasti Bieloruska cez Poľsko a Česko smerom na juhozápad. Práve kombinácia týchto javov spôsobila dynamickejší priebeh počasia.
Sobota prinesie dážď aj sneženie
Ako píše iMeteo, počas soboty sa zrážky rozšíria takmer nad celé Slovensko. Výnimkou môže byť len krajné západné Slovensko, kde budú zrážky slabšie alebo len ojedinelé. Na väčšine územia treba počítať s oblačným až zamračeným počasím, prehánkami alebo dažďom. Vďaka ochladeniu sa vo vyšších polohách objaví aj sneženie.
To sa môže vyskytnúť už od nadmorskej výšky približne 600 metrov, kde môže do rána napadnúť do 5 cm snehu. V priebehu dňa sa hranica sneženia bude postupne zvyšovať, no snehové zrážky sa môžu udržať najmä na severe a v horských oblastiach. Vo výškach nad 1 000 m n. m. môže do večera pribudnúť ešte približne 2 cm nového snehu.
Teploty citeľne klesnú
Ochladenie sa prejaví aj na denných maximách. Najvyššie teploty počas soboty vystúpia na 9 °C až 14 °C, pričom na severe Slovenska, najmä na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši, sa budú pohybovať okolo 7 °C. Vo vysokých horských polohách, približne vo výške 1 500 m n. m., sa očakáva teplota okolo -1 °C.
Úhrn zrážok počas soboty nebude vysoký, očakáva sa približne do 3 mm. Dôležité však je, že zasiahnu veľkú časť územia, čo po dlhšom suchu môže priniesť aspoň čiastočnú úľavu.
Studený front sa nad naším územím nezdrží dlho. Už v nedeľu by sa malo počasie postupne zlepšiť, oblačnosť sa začne trhať a zrážky ustanú. Následne sa opäť oteplí a pribudne viac slnečného počasia.
Koniec marca môže priniesť ďalší zvrat
Aj keď víkendové ochladenie bude krátkodobé, ďalší vývoj zostáva neistý. Meteorologické modely naznačujú, že po 25. marci môže dôjsť k výraznej zmene cirkulácie nad Európou. V hre je viacero scenárov, od návratu zimy so snežením aj v nižších polohách až po výdatnejšie dažde. Rozhodovať bude najmä presná trajektória tlakovej níže a teplota vzduchu nad naším územím.
Napriek aktuálnemu ochladeniu sa dni na Slovensku postupne predlžujú. Od jarnej rovnodennosti pribúda približne 4 minúty denného svetla každý deň. V priebehu jedného týždňa tak pribudne viac ako 25 minút slnečného svitu, čo nás síce nezahraje, no aspoň sa nebudeme večer triasť od zimy potme.
